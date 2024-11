Outlet Premium Imigrantes recebe encontro de carros antigos

Fuscas, opalas, uma BMW 316 e outras máquinas dos sonhos de muitos motoristas irão invadir o Outlet Premium Imigrantes com o 1º encontro de carros antigos. No dia 23 de novembro, o público poderá conferir de pertinho esses e outros modelos em uma exposição que promete encantar as pessoas.

A 1ª exposição de carros antigos acontece das 9h às 16h, no estacionamento térreo, ao lado da Applebees, e terá entrada gratuita para o público. Serão de 50 a 60 carros, dos modelos mais clássicos. Gostou? Então venha conferir os clássicos mais desejados pelos amantes dos carros conosco.

O Outlet Premium Imigrantes está de portas abertas diariamente, das 9h às 21h.

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, saída do KM 23 – sentido Litoral.

Serviços: Estacionamento – Até 4 horas R$ 16/ Hora adicional R$ 3.