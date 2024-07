Outlet Premium Imigrantes recebe degustação de chocolate

No mês do chocolate, o Outlet Premium Imigrantes recebe uma ação deliciosa: degustar um delicioso bombom da marca Lindt. A ação acontece nos dias 20 e 21 de julho e faz parte das comemorações da marca dos 75 anos de seu produto mais famoso: o Lindor.

Durante o evento, além de conhecer um pouco da história desta linha, os clientes que estiverem na loja poderão provar uma trufa Lindor recheada na hora.

Gostou da ideia? Então que tal curtir esse evento doce conosco? Ou, ainda, aproveitar delícias de marcas igualmente tradicionais? No Outlet Premium Imigrantes, o público pode se deliciar com marcas como Lugano Gramado, Kopenhagen, Casa Bauducco ou, por que não, harmonizar seu chocolate preferido com um bom café.

O Outlet Premium Imigrantes está de portas abertas diariamente das 9h às 21h.

Outlet Premium Imigrantes

O Outlet Premium Imigrantes está localizado na saída do km 23 da Rodovia dos Imigrantes, principal ligação entre a região metropolitana de São Paulo e a Baixada Santista. Sétimo outlet do grupo General Shopping e Outlets do Brasil, o Outlet Premium Imigrantes é o mais recente empreendimento do grupo e, além da localização estratégica, pensada para atender aos diferentes públicos vindos destas regiões, o empreendimento conta com uma ambiência agradável, no estilo open mall e conta com espaços infantis, garantindo aos clientes uma experiência completa e com descontos o ano inteiro em grandes marcas nacionais e internacionais.

Entre as marcas presentes no empreendimento estão: adidas, Aramis, Calvin Klein, Chilli Beans, Ellus, Boss, Kipling, Kopenhagen, Lacoste, Levi’s, Lupo, M.Martan, Nike Unite, Puket, Puma, Reebok, Rip Curl, Side Walk, Track & Field, entre outras.

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, saída do KM 23 – sentido Litoral.

Serviços: Estacionamento – Até 4 horas R$ 16/ Hora adicional R$ 3.