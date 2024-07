Outlet Premium Imigrantes realiza 1º Festival de inverno

No final de semana que promete baixas temperaturas, o Outlet Premium Imigrantes realiza um evento repleto de boa comida e muita música e que promete agitar o mês de julho: o 1º Festival de inverno.

O público que vier ao empreendimento poderá se aquecer com delícias como fondues, caldos, crepes, chocolates e queijos, degustar um bom vinho ou, ainda, experimentar cervejas artesanais.

Já para os amantes de uma boa música, o Festival receberá apresentações de jazz, bossa nova e blues, a partir das 15h, sempre aos sábados e domingos.

Confira abaixo a programação completa do evento

Serviço

1º Festival de Inverno do Outlet Premium Imigrantes

Quando: 13,14,20,21, 27 e 28 de julho

Horário: das 11h às 21h

Local: Próximo ao Espaço Oásis

O Outlet Premium Imigrantes está de portas abertas diariamente das 9h às 21h.

Outlet Premium Imigrantes

O Outlet Premium Imigrantes está localizado na saída do km 23 da Rodovia dos Imigrantes, principal

ligação entre a região metropolitana de São Paulo e a Baixada Santista. Sétimo outlet do grupo General

Shopping e Outlets do Brasil, o Outlet Premium Imigrantes é o mais recente empreendimento do grupo

e, além da localização estratégica, pensada para atender aos diferentes públicos vindos destas regiões, o

empreendimento conta com uma ambiência agradável, no estilo open mall e conta com espaços

infantis, garantindo aos clientes uma experiência completa e com descontos o ano inteiro em grandes

marcas nacionais e internacionais.

Entre as marcas presentes no empreendimento estão: adidas, Aramis, Calvin Klein, Chilli Beans, Ellus,

Boss, Kipling, Kopenhagen, Lacoste, Levi’s, Lupo, M.Martan, Nike Unite, Puket, Puma, Reebok, Rip Curl,

Side Walk, Track & Field, entre outras.

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, saída do KM 23 – sentido Litoral.

Serviços: Estacionamento – Até 4 horas R$ 16/ Hora adicional R$ 3.