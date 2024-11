Outlet Premium Imigrantes oferece mais de 60 vagas de emprego no mês de novembro

Para atender o público de maneira completa, que vai em busca de produtos das melhores marcas nacionais e internacionais e descontos sobre descontos, e se preparar para as festas de final de ano, o Outlet Premium Imigrantes está com mais de 60 vagas de emprego abertas, em funções como vendedor e estoquista em diversas operações do empreendimento.

Em novembro, com a Black Friday e a proximidade com o Natal, o fluxo de clientes nos centros de compra atinge um ritmo acelerado, com os clientes em busca de boas promoções, e o Outlet mantém um olhar atento para que o empreendimento esteja preparado para receber a demanda da região.

Para se candidatar, basta acessar a aba Trabalhe Conosco e cadastrar seu currículo no site do empreendimento. Algumas vagas são efetivas e outras temporárias, para atender à demanda de final de ano. Para algumas não é necessário ter experiência.

Confira algumas vagas disponíveis:

Lacoste: 11 vagas para assistente de loja;

Reserva: 3 vagas, sendo uma PCD e 2 para vendedor;

Baccio di Latte: 8 vagas para atendimento;

Puma: 6 vagas para associados de loja.

O Outlet Premium Imigrantes está de portas abertas diariamente das 9h às 21h.

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, saída do KM 23 – sentido Litoral.

Serviços: Estacionamento – Até 4 horas R$ 16/ Hora adicional R$ 3.