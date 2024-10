Outlet Premium Imigrantes inaugura pet park ecológico

Para tornar a experiência de seus clientes ainda mais completa, o Outlet Premium Imigrantes inaugura no dia 12 de outubro seu primeiro pet park. O local foi construído com madeira ecológica e conta, ainda, com piso gramado, para proteção das patas dos cães, bebedouros, brinquedos para animais de diversos portes e saquinhos “cata caca” biodegradáveis.

Na construção do espaço foram utilizados 3.500 kg de resíduos de plástico reciclável, evitando assim a derrubada de 7 árvores adultas. “Ao escolhermos esse material para nosso pet park, garantimos um espaço sustentável, seguro para os pets e positivo para o meio ambiente”, afirma Thiago Braga, diretor de marketing e relacionamento com o varejo, da General Shopping e Outlets do Brasil.

Além da abertura do empreendimento, os visitantes que estiverem no local neste sábado poderão, ainda, aumentar sua família, levando um novo amiguinho para casa. O empreendimento receberá seu evento de adoção. Estarão disponíveis cães de diversos portes e idades.

Para levar um animal para casa, o candidato a tutor deverá ter mais de 18 anos e passar por uma breve entrevista, realizada pela ONG 100% proteção. Quem não puder adotar poderá ajudar na alimentação dos animais atendidos pela organização. Haverá, no local, um ponto de arrecadação de ração.

O pet park ficará aberto diariamente, durante todo o horário de funcionamento do Outlet.

O Outlet Premium Imigrantes está de portas abertas diariamente das 9h às 21h.

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, saída do KM 23 – sentido Litoral.

Serviços: Estacionamento – Até 4 horas R$ 16/ Hora adicional R$ 3.