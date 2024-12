Outlet Premium Imigrantes e PremieRpet promovem Natal inédito para os pets

Em uma parceria inédita, a General Shopping e Outlets do Brasil, que visa oferecer um espaço acolhedor, completo e especial para toda a família, e a PremieR, da PremieRpet, líder em alimentação para animais de estimação, se unem para fazer o primeiro Natal para pets do Brasil, no Outlet Premium Imigrantes, em São Bernardo do Campo.

Entre as ações propostas está uma árvore de cartinhas de pedidos de Natal de cachorros e gatos de abrigos, que também estarão lá no dia para curtir a experiência. A ideia é que as pessoas “peguem” as cartinhas, que serão postadas online antes do evento, nas redes sociais de PremieRpet e Outlet Premium Imigrantes e possam contribuir diretamente à ONG Ajuda Animal, com doações via PIX para os pets nesse Natal. Haverá uma árvore também fisicamente no dia da ação, para quem quiser “adotar” a cartinha in loco.

Ainda, os pets poderão tirar fotos com um Papai Noel no Pet Park, além de ganhar uma amostra de PremieR Cookie Natal.

Para fechar o dia, os tutores poderão contar com um Desfile Pet temático, onde os três mais bem fantasiados ganharão um kit exclusivo da PremieR.

“Todos os empreendimentos da rede estão sempre buscando formas de melhorar a experiência das famílias, e isso inclui oferecer um espaço cada vez mais pet friendly para que todos possam aproveitar a visita da melhor forma. Nossa parceria com a PremieRpet veio em um momento de evolução da infraestrutura animal, trazendo produtos de qualidade para a campanha de Natal e uma expertise no assunto que agregará ainda mais a experiência dos pets e seus tutores nos empreendimentos da General Shopping e Outlets do Brasil” explica Thiago Braga, diretor de marketing e relacionamento com o varejo.

Segundo a Abinpet (Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação), o Brasil conta com 165,7 milhões de pets. É o terceiro maior país no mundo, atrás da China e dos Estados Unidos.

“A relação entre animais de estimação e tutores evoluiu muito nos últimos anos e essa parceria com a General Shopping e Outlets Brasil sela o que mais prezamos quanto empresa, que é tornar a relação com nossos pets a mais próxima, prazerosa e longa possível. Poder oferecer um Natal especial para os tutores e seus pets, e especialmente para cães e gatos que ainda esperam por uma família, faz do nosso Natal muito melhor também”, conta Felipe Mascarenhas, head de marketing da PremieRpet.

Além da PremierPet, a ação conta com o apoio de QMais Outlet e Petland.

SERVIÇO GRATUITO

Outlet Premium Imigrantes | 14/12/2024 | das 11h às 17h

11h: abertura do Pet Park

11h – 15h: Papai Noel estará disponível para receber os pets das 11h às 15h.

15h30 às 16h00 – Desfile de Natal pet

11h – 16h: Adoção de cartinhas

Endereço: Estr. da Cama Patente, 6202 – Alvarenga, São Bernardo do Campo – SP