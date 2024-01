Outlet Premium abrirá em São Bernardo uma das maiores unidades da rede no País

Renomada no mercado, a marca Outlet Premium está prestes a abrir em São Bernardo uma das maiores unidades da rede no País. Com obras físicas avançadas no local, megaempreendimento às margens da Rodovia dos Imigrantes tem previsão de inauguração oficial em abril, garantindo volumoso investimento privado na cidade, além da geração de novos empregos. A construção do complexo se encontra, atualmente, com 85% de intervenções executadas, na região entre o Batistini e Grande Alvarenga.

O espaço fica em uma área total de aproximadamente 55 mil metros quadrados, e contará, ao fim das ações, com investimento privado no valor de R$ 230 milhões, além de gerar 1.500 empregos diretos e outros 3.000 indiretos. O prefeito Orlando Morando visitou nesta terça-feira (23/01) o canteiro de obras, acompanhado por Cesar Federman, diretor da Enne Engenharia de Negócios, desenvolvedora de oportunidades imobiliárias por meio de sua subsidiária OPI participações, ligada ao Grupo Terras de São José.

“Boas notícias. Fiquei admirado com o nível e velocidade das obras do outlet. Estão sendo investidos R$ 230 milhões e o mais importante para a cidade: criação de postos de trabalho, que serão contratados já a partir de março. Ritmo acelerado, não tem dinheiro público. O que coube à Prefeitura foi agilizar as licenças para assegurar o investimento no município, e reitero a importância do empreendimento para São Bernardo, ABC e Baixada Santista, já que fica ao lado da Imigrantes”, sustentou o prefeito Orlando Morando.

O megaempreendimento vem sendo erguido na Estrada Cama Patente, 2.185 e 2.375, próximo, além do Batistini e Imigrantes, aos bairros Jardim Represa, Jardim Pinheiros (Pinheirinho) e Jardim das Orquídeas. O outlet deve registrar cerca de 100 lojas distribuídas em um espaço de mais de 17,8 mil metros quadrados de área bruta locável – 98% dos espaços já negociados -, bem como 1.500 vagas de estacionamento.

Federman confirmou que a unidade de São Bernardo entrará no conceito entre as principais lojas da rede no Brasil. “É uma categoria que está sendo criada de Superoutlet, um dos três melhores do País. A festa será em abril, quando teremos todo o público circulando pelo espaço, que trará consumidor, estima-se, de regiões de 100 quilômetros de distância, todos consumindo na cidade”, afirmou, salientando sobre vantagens do local para lojistas e consumidores.

Denominado Outlet Premium Imigrantes, será o primeiro da marca na região e o sétimo do País. Existem outras duas unidades da rede no Estado: uma fica em Itaquaquecetuba (Rodovia Ayrton Senna, saída Km 45), na Grande São Paulo, e outra situada entre Vinhedo e Itupeva (Rodovia dos Bandeirantes, Km 72), no Interior. A marca tem ainda mais quatro empreendimentos no Brasil (unidades no Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza e Salvador). Juntas, as unidades recebem cerca de 18 milhões de visitantes por ano.

LOJAS – A unidade vai reunir as principais marcas de roupas, sapatos, bolsas, tênis e ampla praça de alimentação. Com um mix de lojas nacionais e internacionais, o novo empreendimento concentrará marcas como Nike, Adidas, Lacoste, Puma, New Balance, Hugo Boss, Calvin Klein, Kipling, Tommy Hilfiger, Rip Curl, Track & Field, Crocs, Fila, Reebok, entre outras.