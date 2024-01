Outback promove Bloomin’ Day para realizar sonhos de crianças no dia 24 de janeiro

Na próxima quarta-feira, 24 de janeiro, o público terá a oportunidade de colaborar com a instituição Make-A-Wish e realizar os sonhos de crianças com doenças graves. Neste dia, o Outback promoverá o Bloomin’ Day em suas 155 unidades pelo Brasil, uma parceria que destina toda a venda líquida da emblemática Bloomin’ Onion para a realização de sonhos de crianças e adolescentes enfrentando doenças graves.

Para contribuir com essa nobre causa, os consumidores podem adquirir a Bloomin’ Onion nas unidades físicas do restaurante ou através do serviço de delivery da marca, as Bloom’ Petals. A doação para a Make-A-Wish Brasil® é válida exclusivamente no dia 24 de janeiro.

Além disso, interessados podem antecipar a doação ao adquirir um vale-presente especial, exclusivo para o Bloomin’ Day, no valor de R$ 70,00 ou mais. Esses vale-presentes estão disponíveis na página de compra de gift cards no site do Outback. Toda a receita proveniente dessa iniciativa será integralmente destinada à instituição, proporcionando não apenas uma oportunidade de presentear alguém especial, mas também convidando-o a se unir a esta causa significativa.

A união entre o restaurante e a organização sem fins lucrativos teve início em 2017, já realizando mais de 152 sonhos desde então. Em 2023, o Bloomin’ Day foi marcado como o maior da história da parceria, com a realização de 44 sonhos, evidenciando o impacto positivo dessa colaboração em prol de uma causa tão importante.