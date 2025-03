Ouro registra alta em meio a incertezas geopolíticas e dólar fraco

Na última segunda-feira, 3 de abril, o mercado de ouro apresentou um desempenho positivo, refletindo um aumento na busca por ativos considerados seguros. Este movimento foi impulsionado por incertezas geopolíticas e pela iminência da aplicação de tarifas pelos Estados Unidos a alguns de seus parceiros comerciais.

Os contratos futuros de ouro para abril encerraram o dia com uma valorização de 1,85%, alcançando o preço de US$ 2901,10 por onça-troy na Comex, que faz parte da New York Mercantile Exchange (Nymex).

A corretora Exness destacou que o ambiente volátil do mercado continua a favorecer a commodity dourada. Entretanto, a instituição alerta para a possibilidade de oscilações significativas no curto prazo, devido aos fatores geopolíticos e econômicos que influenciam as percepções dos investidores. A Exness observou que “novas tarifas impostas pelos EUA podem exacerbar as tensões comerciais, fazendo com que os investidores busquem refúgio em ativos seguros como o ouro”.

Além disso, um potencial acordo comercial entre os Estados Unidos, Canadá e México, que seriam afetados pela primeira fase das tarifas anunciadas, poderia resultar em uma diminuição nos preços do ouro. Assim, o cenário permanece incerto e depende de como essas negociações se desenrolarão nos próximos dias.