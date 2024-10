Ouça “Caldô”, música oficial do Caldas Country Festival 2024 na voz de Murilo Huff

O Caldas Country Festival 2024, que acontece daqui a apenas três semanas, ganhou um reforço especial para sua trilha sonora. A música oficial do evento, intitulada “Caldô”, foi gravada na voz marcante de Murilo Huff, um dos grandes nomes do sertanejo atual. O clipe oficial, disponível no YouTube, traz imagens vibrantes de Murilo performando a música.

Confira:

Com autoria de Renan Sonhador, Isaac Hillery, Pege e Biel Roddrigues, a canção promete ser o hit que vai embalar os momentos mais inesquecíveis da festa nos dias 15 e 16 de novembro, reunindo energia, diversão e a essência do festival. A tradição de músicas-tema retorna neste ano para a 16ª edição do Caldas Country depois de diversas canções especiais marcantes ao longo dos anos, como “É pra lá que eu vou”, de 2013, e “Até o Amanhecer”, de 2010.

Durante a coletiva de imprensa do evento, Murilo expressou seu entusiasmo em fazer parte do projeto: “Receber esse convite foi muito especial, um convite irrecusável. Fiquei muito honrado, e a música ficou maravilhosa. É uma honra fazer parte disso tudo”, afirmou o cantor.

No dia 15 de novembro, o público poderá conferir shows de Gusttavo Lima, Hugo & Guilherme, Guilherme & Santiago, Luiz Claudio & Giuliano, Nattan, Jiraya Uai e Tomate. Já no dia 16 de novembro, quem sobe ao palco são Rayane & Rafaela, Jorge & Mateus, Murilo Huff, Edson & Hudson e Ralf, além de Mari Fernandez no trio com seu projeto “Mari Sem Fim”, garantindo dois dias de música e celebração intensa.

Os ingressos para esta edição especial estão disponíveis para compra através do site Totalacesso.com. Organizado pela Diverti e EXP, o Caldas Country Festival 2024 caminha para um sold out, com público estimado de mais de 25 mil pessoas por dia, consolidando mais uma vez o evento como um dos maiores do Brasil.