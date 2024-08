Otis Brasil oferece vagas de estágio técnico em todo o país

A Otis Brasil anuncia hoje o início do período de inscrições para o Rota Escola – seu programa de estágio técnico. Este programa tem como objetivo treinar novos interessados em se tornar profissionais de manutenção com as habilidades essenciais necessárias para ser um técnico na indústria de elevadores e escadas rolantes. A Otis Brasil faz parte da Otis (NYSE: OTIS), empresa líder mundial na fabricação, instalação e manutenção de elevadores e escadas rolantes.

Mais de 50 vagas de estágio estão disponíveis para candidatos qualificados nas cidades de Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Itajaí, João Pessoa, Londrina, Manaus, Natal, Niterói, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador, Santos, São Luis, São Paulo, Teresina e Vitória.

Para se inscrever, os candidatos devem ter no mínimo 18 anos e estar matriculados em cursos técnicos e tecnológos de eletrônica, eletricidade, mecatrônica, automação e mecânica. As inscrições podem ser feitas online até 25 de agosto no site da Super Estágios.

“Os profissionais técnicos representam mais da metade da força de trabalho da Otis Brasil e são fundamentais para o nosso sucesso, mantendo as pessoas em todo o Brasil em movimento”, diz Cristiane Fiorezzi, Diretora Sênior de Recursos Humanos da Otis para a América Latina. “A Rota Escola é uma oportunidade valiosa para envolver a comunidade local e ajudá-los a aprender e se desenvolver em nossa indústria. Temos orgulho de oferecer treinamento técnico para permitir que nossos estagiários se destaquem em seus futuros empregos.”

O programa de estágio de oito meses inclui mais de 1.200 horas de treinamento teórico e prático com a orientação de técnicos experientes da Otis. Os participantes aprendem sobre a operação e manutenção de elevadores e escadas rolantes, bem como desenvolvem habilidades de atendimento ao cliente. Os estagiários passam por avaliações trimestrais, recebendo um feedback que os ajuda a se desenvolverem ainda mais. Após a conclusão bem-sucedida do programa, os candidatos qualificados podem receber oportunidades de entrevista para vagas abertas de técnico de serviço. No ano passado, cerca de 80% dos estagiários que concluíram o programa com sucesso foram contratados pela Otis Brasil.

Inclusão

A inclusão faz parte da cultura da Otis. “Atrair candidatos qualificados com diversos históricos e contextos oferece acesso a uma pluralidade de vozes, mentalidades e experiências, o que, por sua vez, inspira a inovação e nos ajuda a impulsionar a execução de nossa estratégia de negócios. Temos visto o número de candidatos qualificados diversificados crescer a cada ano, inclusive entre as mulheres. A maioria de nossas profissionais de campo ingressou na Otis Brasil após a conclusão bem-sucedida da Rota Escola”, diz Fiorezzi.

Lorena Miranda, Mecânica de Serviços da filial da Otis em Salvador, é um exemplo de profissional de campo que iniciou sua carreira na Otis por meio do Rota Escola. “Participar do Rota Escola foi uma ótima experiência. O aprendizado técnico dos elevadores pode ser muito desafiador para iniciantes, especialmente para estagiários, mas recebi um grande apoio de muitos mentores da Otis para me desenvolver profissionalmente em meu próprio ritmo. Sinto que isso permitiu que eu me tornasse uma técnica melhor”, diz Miranda.