Otávio, volante do Atlético-MG, comenta sobre negociações com o Fluminense

O volante Otávio, atualmente no Atlético-MG, se manifestou sobre a possibilidade de transferir-se para o Fluminense. Após a vitória do Galo contra o Itabirito na última quarta-feira (12), o atleta abordou as conversas em andamento, embora tenha evitado entrar em detalhes sobre um possível acerto. De acordo com Otávio, a decisão final está nas mãos de seus representantes e das duas equipes envolvidas.

“A responsabilidade de comunicar essas questões cabe ao clube. Eles são os que devem se pronunciar, pois estão à frente das negociações com meus empresários. Estou ciente das conversas, mas não é meu papel afirmar se vou ou fico. A palavra final deve vir do clube e dos meus representantes,” declarou o jogador após a partida, que garantiu a classificação do Atlético para as semifinais do Campeonato Mineiro.

Reiterando seu posicionamento, Otávio evitou comentar suas preferências pessoais sobre a transferência. Ele permaneceu no banco de reservas durante o jogo e não foi utilizado pelo treinador Cuca. Em termos de participação, o volante acumulou apenas 28 minutos em campo, divididos entre três partidas nesta temporada.

“Se alguém deve fazer essa pergunta, é o clube. Não posso afirmar que quero sair ou que desejo ficar. A decisão deve ser discutida entre o clube e meus empresários. Neste momento, não posso dizer se continuarei ou não, pois isso foge da minha alçada,” concluiu Otávio.

Por sua vez, o Fluminense já aceitou a contraproposta apresentada pelo Atlético-MG, restando apenas pequenos detalhes para formalizar a transação. Além disso, há um entendimento prévio entre o Tricolor e o volante no que diz respeito ao salário.