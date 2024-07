Oswaldo Montenegro apresenta seus sucessos em Indaiatuba

O cantor e compositor Oswaldo Montenegro traz seus sucessos para Indaiatuba em única apresentação no dia 18 de julho (quinta-feira), às 20 horas, no palco do Teatro CIAEI. Se revezando nos violões e piano, o menestrel conta com a participação da flautista Madalena Salles, musicista que o acompanha desde a adolescência, e que acrescenta virtuosismo e emoção ao espetáculo. A longeva parceria torna os improvisos e os pedidos da plateia ainda mais possíveis, já que não há canção de Montenegro que a flautista não atenda ao pedido do público.

Na contramão de outros ícones da MPB, Montenegro tem produzido novos trabalhos com frequência impressionante. O espetáculo, além de grandes clássicos como “Bandolins”, “Lua e Flor”, “A Lista”, “Estrelas”, “Intuição” e “Léo e Bia”, inclui o sucesso recente, “Lembrei de Nós”, com clipe e música disponíveis nas redes do artista, que já conquistou o coração dos fãs do artista – de todas as idades.

Serviço

“Oswaldo Montenegro canta seus sucessos”

Data: 18 de julho (quinta-feira)

Horário: 20 horas

Local: Teatro CIAEI (avenida Eng. Fábio Roberto Barnabé, 3.665 – Indaiatuba/SP)

Classificação: livre

Ingressos:

Mezanino: R$ 160,00 (inteira) e R$ 80,00 (meia)

Plateia B: R$ 180,00 (inteira) e R$ 90,00 (meia)

Plateia A: R$ 200,00 (inteira) e R$ 100,00 (meia)

Plateia Vip: R$ 220,00 (inteira) e R$ 110,00 (meia)

Vendas: https://www.bilheto.com.br/comprar/2206/oswaldo-montenegro-sucessos (valor + taxa)

Realização: Live Co.