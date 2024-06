Ossel Esportes festeja volta da LSB à Divisão Especial do Basquete Paulista

A Liga Sorocabana de Basquete (LSB) garantiu sua vaga na grande final da Copa São Paulo Adulta Masculina 2024 ao derrotar o Basquete Pinda nesta quarta-feira, dia 26 de junho, por 57 a 51. A partida, válida pela terceira rodada da série melhor-de-três do playoff – semifinal, foi disputada no ginásio do Sesi, em Votorantim, interior de São Paulo. Com esse resultado, o time comandado pelo técnico Rinaldo Rodrigues fechou a disputa com duas vitórias e uma derrota.

“Vitória da superação, pois preparando o elenco para jogar o Campeonato Paulista da Divisão Especial, através de uma escolha feita pela diretoria da Liga Sorocabana. Os nossos jogadores mais experientes foram guerreiros”, destacou o técnico.

A tabela da série decisiva da Copa São Paulo Adulta Masculina 2024 será divulgada nos próximos dias pelo departamento técnico da Federação Paulista de Basketball (FPB).

“Estamos extremamente orgulhosos da LSB por esta conquista. A Ossel Assistência reafirma seu compromisso com o esporte nacional, apoiando e incentivando o desenvolvimento do basquete no Brasil”, comemora a gerente de marketing de esportes da Ossel Assistência, Karyn Paiva.