OSSEL Assistência traz treinamento ‘padrão Disney’ para seus 700 colaboradores

Sempre focada na excelência de todos os serviços prestados e há 36 anos no segmento funerário, a OSSEL Assistência (Organização Sorocabana Seol Empreendimentos de Luto) realiza treinamento para os 700 colaboradores da empresa com Gabriel Villarreal, especialista na metodologia Disney.

Na semana passada, dia 6, a palestra de 1h30 foi ministrada em Sorocaba, interior do Estado de São Paulo, cidade onde foi fundada a marca, para cerca de 250 colaboradores. No dia 13, o evento aconteceu em Santo André, Região Metropolitana de São Paulo, para mais 450 colaboradores.

Segundo Cesar Marchetti, CEO da OSSEL Assistência e do Grupo Unifor, o qual a marca pertence, o conteúdo passado pelo palestrante se encaixa perfeitamente no momento que a empresa vive: crescimento, busca por padronização e manter no topo o prêmio de empresa funerária mais humanizada do mundo. “Constantemente oferecemos conhecimento, novas propostas, salários competitivos e um plano de carreira aos nossos colaboradores. Precisamos de pessoas que pensem em qualidade e excelência, e para isso, buscamos sempre os melhores recursos”, afirma Marchetti.

A proposta de Villarreal, que é empresário e palestrante com 18 anos de carreira no atendimento a grandes eventos setoriais e empresas dos mais diversos segmentos de mercado, é justamente trazer o encantamento pelo negócio e um olhar diferenciado. Fanático pela Disney, teve seus primeiros contatos com a metodologia e padrões de excelência da marca por meio de inúmeros livros existentes sobre o tema, reiteradas visitas aos parques e cursos realizados no Exterior acerca dos padrões de excelência da marca Disney.