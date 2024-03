OSSEL Assistência marca presença na Rigon Experience 2024

Marca consolidada no mercado funerário, a OSSEL Assistência foi convidada a participar da Rigon Experience 2024, maior evento do setor na América Latina, realizado nos dias 6 e 7 de março, em Campinas, interior do Estado de São Paulo. Além de contar com stand para exposição dos produtos e serviços, o presidente da OSSEL, Cesar Marchetti, foi convidado a palestrar sobre um tema que exemplifica os passos de uma trajetória pautada no sucesso: liderança.

“É um evento muito esperado pelo segmento, já que reúne empresários de diferentes Estados brasileiros, que buscam formação profissional e networking. A Rigon Experience é conhecida por sua grandiosidade, diante de sua estrutura, pautas e planejamentos. A OSSEL, enquanto marca, se sente honrada pelo convite”, exemplifica Regina Célia Alves Diniz, diretora administrativa e operacional da OSSEL Assistência.

O Primeiro Encontro de Repatriação realizado pela OSSEL Assistência, em agosto de 2023, foi o diferencial para que o convite do evento fosse feito. Durante a Rigon Experience deste ano o foco da OSSEL é a repatriação. Desde 2021, a empresa criou uma área internacional para cuidar dos casos de quando é necessário devolver o cidadão a sua pátria de origem quando falece em outro país ou estado, a fim de que seus familiares e amigos consigam realizar sua despedida. Além da dor imensurável, há grande burocracia, com papeladas e custos altos. Por essa razão, a contratação desse serviço é cada vez mais comum.

E foi a fim de humanizar esse procedimento doloroso e agilizá-lo, que a OSSEL Assistência amplia a cada dia seu relacionamento com diplomatas ao redor do mundo. A marca, inclusive, faz parte da NFDA (National Funeral Directors Association) que significa Associação Mundial de Serviços Funerários, sendo reconhecida diante dos serviços prestados. “Esse órgão nos valida como empresa para realizar esse serviço, que não é nada simples. Cada nação tem a sua exigência burocrática, consular e necessidades culturais”, explica Regina Célia.

A expectativa da OSSEL é de que durante a Rigon Experience passe pelo stand cerca de 2 mil pessoas. “Estaremos ao lado das melhores empresas do segmento, o que agrega muito valor ao evento”, finaliza a diretora administrativa e operacional da OSSEL Assistência.

Além de Marchetti, acontecem palestras com nomes como Derek Rabelo, com o tema Dificuldades se vencem com metodologia; Vitor Vieira, com a palestra O que os maiores vendedores do Brasil fazem para aumentar as suas vendas; e Lásaro do Carmo, que traz o assunto Performance e Resultados.

“Cerca de 100 profissionais de alta gestão participam do time OSSEL Assistência durante a feira. Estamos felizes e ansiosos pelo evento, que promete trazer muitas novidades e melhorias ao setor”, resume Cesar Marchetti.