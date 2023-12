OSSEL Assistência é a marca mais lembrada pela população da cidade de Sorocaba

A OSSEL Assistência, líder de mercado na América Latina e reconhecida mundialmente pela humanização no atendimento, foi eleita a marca mais lembrada pela população da cidade de Sorocaba, no interior do Estado de São Paulo, em 2023. Esse reconhecimento foi dado na 29ª edição da pesquisa Top Of Mind Awareness do IPESO (Instituto de Pesquisa), que avalia a consciência das marcas na mente dos consumidores.

De acordo com a pesquisa, a OSSEL Assistência obteve uma impressionante taxa de lembrança de 74,3% entre os entrevistados, superando outras marcas em 23 categorias. Esse resultado destaca a robustez da presença da marca na mente dos consumidores sorocabanos e reafirma sua posição como uma das principais funerárias do Brasil.

Não é a primeira vez que a OSSEL Assistência ocupa o primeiro lugar no ranking. Em 2022, a marca já havia recebido o título de Top Of Mind Sorocaba, consolidando sua liderança e reconhecimento na região.

Fundada em 1987 em Sorocaba por Arany Marchetti, a OSSEL Assistência tem 36 anos de experiência no mercado e alcançou um valor de mercado estimado em 166,8 milhões de reais. De acordo com Cesar Marchetti, filho do fundador da marca e atual presidente, “os associados sabem da atenção, respeito e profissionalismo com que realizamos nossos serviços nos momentos mais difíceis da vida das pessoas, quando é preciso se despedir de um ente querido. Além disso, cuidamos daqueles que ficam promovendo saúde, bem-estar e apoio psicológico.”

Eduardo Barros, Diretor Comercial Corporativo da OSSEL Assistência em Sorocaba e na região do Grande ABC, explica a importância da empresa não apenas no aspecto burocrático, mas também na assistência às famílias enlutadas. “Apenas quando a família enfrenta a dor da perda é que percebe as dificuldades burocráticas e os gastos necessários. A OSSEL está aqui para ajudar as famílias a organizar todo o processo de despedida e oferecer apoio psicológico durante esse momento difícil”, disse Barros.

Além dos serviços funerários, a OSSEL Assistência oferece uma variedade de planos que atendem a diferentes composições familiares, com valores acessíveis, incluindo benefícios exclusivos em lazer, cultura, alimentação e serviços de saúde, como consultas médicas, exames e óticas.

As marcas com maior percentual de lembrança nas 23 categorias da pesquisa deste ano além do destaque, são referência em confiança da comunidade sorocabana. São patrimônios da cidade e contribuem para a identidade do cenário de consumo em Sorocaba, moldando um mercado diversificado e de alta qualidade na região.