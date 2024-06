Ossa faz dupla apresentação no Teatro Municipal neste fim de semana

A Orquestra Sinfônica de Santo André (Ossa) está definitivamente de volta para casa, no Teatro Municipal Maestro Flavio Florence. E neste fim de semana, dias 29 e 30 de junho, realizará o 3º concerto da temporada 2024, com apresentações gratuitas tanto no sábado quanto no domingo.

Durante os quatro anos da reforma e modernização do Teatro Municipal Maestro Flavio Florence, entre 2020 e 2024, a Ossa se apresentou em diferentes locais, como o Parque Central e, principalmente, o Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes – quando este foi reinaugurado em 2022. Entretanto, em abril deste ano o espaço cultural do Paço Municipal reabriu suas portas e justamente com uma apresentação da orquestra andreense.

“É uma grande emoção retomar a programação da Sinfônica de Santo André no Teatro Municipal. O teatro, construído e agora reformado como o grande centro da Cultura da cidade, pode voltar a oferecer espetáculos dos mais variados perfis para o público andreense”, destacou o maestro Abel Rocha.

O programa dos concertos tem previsão de duração aproximada em 1h15. Sob regência do maestro Abel Rocha e Marcelo Falcão, a Ossa recebe o Duo Siqueira Lima em um concerto de dois violões e orquestra que vai apresentar a obra Portais Brasileiros 4 – A saga dos violões, composta por André Mehmari e feita especialmente para o Duo.

“Programamos um dos mais importantes grupos do universo do violão do país. Trazer o Duo Siqueira Lima era um projeto já no ano de 2020, que agora se concretiza na cidade. Um espetáculo imperdível”, enalteceu e convidou o maestro.

Ainda estão previstas as apresentações das obras Prélude à l’après midi d’un faune, de Claude Debussy, e a Sinfonia Popular nº 1, de Radamés Gnattali.

Os ingressos são gratuitos, limitados a dois por pessoa. A distribuição dos mesmos começa duas horas antes do espetáculo na bilheteria do teatro em cada um dos dias.

Serviço

3º Concerto da Temporada 2024 – Orquestra Sinfônica de Santo André

Local: Teatro Municipal Maestro Flavio Florence

Endereço: Praça IV Centenário, s/nº, Paço Municipal de Santo André

Datas: 29/6, às 19h30 e 30/6, às 11h

Entrada: grátis

Classificação etária: livre