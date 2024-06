Osesp toca Strauss e Brahms e músicos fazem concerto de câmara nesta semana

O ano de 2024 marca as celebrações dos 70 anos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo – Osesp, além dos 30 anos de atividades do Coro da Osesp e dos 25 anos da Sala São Paulo – a casa da Osesp, dos Coros e de seus Programas Educacionais, inaugurada em 1999 no edifício onde antes funcionava a Estrada de Ferro Sorocabana.

Entre quinta-feira (13/jun) e sábado (15/jun), a Osesp recebe a regente sino-americana Xian Zhang para conduzir um programa dedicado às Escolas de Viena, um dos eixos temáticos da Temporada 2024. Serão apresentadas as obras Im Sommerwind, de Anton Webern, e o segundo Concerto para piano de Johannes Brahms, que terá o solista armênio-americano Sergei Babayan como convidado. O público ouvirá, ainda, Assim falou Zaratustra, de Richard Strauss, famosa na cultura pop por sua utilização na abertura do filme 2001: Uma odisseia no espaço (1968), de Stanley Kubrick. A performance de sexta-feira (14/jun) integra a nova série de concertos vespertinos Osesp Duas e Trinta.

E no domingo (16/jun), às 18h, o segundo concerto de câmara da Temporada destacará a música brasileira dos séculos XXI e XX, apresentada por músicos da Orquestra e do Coro. A primeira parte do programa trará obras para piano e pequenos conjuntos vocais, dos compositores Osvaldo Lacerda, Luciano Gallet e Edmundo Villani-Côrtes. Na segunda parte, a música instrumental para piano e cordas será a protagonista, com composições de João Guilherme Ripper e Amaral Vieira.

SERVIÇO

13 de junho, quinta-feira, às 20h30

14 de junho, sexta-feira, às 14h30 [Osesp Duas e Trinta]

15 de junho, sábado, às 16h30

16 de junho, domingo, às 18h00 [Câmara]

Endereço: Sala São Paulo | Praça Júlio Prestes, 16

Taxa de ocupação limite: 1.484 lugares

Recomendação etária: 07 anos

Ingressos: Entre R$ 39,60 e R$ 271,00 [Osesp], e entre R$ 39,60 e R$ 132,00 [Câmara] (valores inteiros*)

