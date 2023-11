Osesp toca Sinfonia Turangalîla, e Quinteto Osesp apresenta último recital

A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo – Osesp se apresenta entre 30/nov e 02/dez, na Sala São Paulo, recebendo pela primeira vez o regente suíço Baldur Brönnimann, e tendo também como convidados a britânica Cynthia Millar (ondas martenot) e o norte-americano Jason Hardink. Nas três datas, o programa terá a Sinfonia Turangalîla, obra que é, ao mesmo tempo, “uma canção de amor e um hino à alegria, tempo, movimento, ritmo, vida e morte”, nas palavras de seu autor, o francês Olivier Messiaen. Vale lembrar que a apresentação da sexta-feira (01/dez) terá transmissão ao vivo no canal da Osesp no YouTube.

E, no domingo (03/dez), teremos o último recital da série do Quinteto Osesp nesta Temporada. Em ano sabático do Quarteto Osesp, o conjunto formado pelas violinistas Amanda Martins e Sung Eun Cho, pelas violistas Maria Angélica Cameron e Sarah Nascimento, e pela violoncelista Jin Joo Doh, todas elas integrantes da Osesp, interpreta um programa com o Quinteto nº 2 de Brahms, e o Quarteto nº 1 de Ligeti – compositor cujo centenário celebramos ao longo de 2023.

SERVIÇO

30 de novembro, quinta-feira, às 20h30

01 de dezembro, sexta-feira, às 20h30 – Concerto Digital

02 de dezembro, sábado, às 16h3003 de dezembro, domingo, às 18h [Quinteto Osesp]Endereço: Sala São Paulo | Praça Júlio Prestes, 16

Taxa de ocupação limite: 1.484 lugares

Recomendação etária: 7 anos

Ingressos: Entre R$ 39,60 e R$ 258,00 [Osesp], e entre R$ 39,60 a R$ 143,00 (valores inteiros)

Bilheteria (INTI): neste link