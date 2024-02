Osesp toca obras finalistas do Concurso Compositoras Latino-Americanas

O ano de 2024 será especial em efemérides: além dos 70 anos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo – Osesp, celebraremos os 30 anos de atividades do Coro da Osesp e os 25 anos da Sala São Paulo – a casa da Osesp, dos Coros e de seus Programas Educacionais, cuja inauguração aconteceu em 9 de julho de 1999 no edifício onde por décadas funcionou a Estrada de Ferro Sorocabana.

Ainda na pré-Temporada deste ano celebratório, faremos um concerto bastante especial dia 22 de fevereiro, quinta-feira, às 19h30: a final do Concurso Compositoras Latino-Americanas. Com inscrições realizadas entre agosto e novembro de 2023, o Concurso recebeu obras de 26 candidatas, naturais de nove países diferentes.

Após quinze dias de análise, a banca avaliadora – composta por Marisa Rezende, Sonia Rubinsky e Aylton Escobar – escolheu as três finalistas que terão suas peças executadas pela Osesp na Sala São Paulo. A regência será de Thierry Fischer, Diretor Musical e Regente Titular da Orquestra, e o programa será aberto com outra composição inédita: Boitatá, da brasileira Clarice Assad.

Os ingressos são gratuitos e poderão ser retirados em nosso site na próxima sexta-feira, 16 de fevereiro, a partir do meio-dia.

Sobre as autoras das obras finalistas

(Brasil) Denise Garcia | C.A.C.O.S. (Celebração da Arte e Cultura Ocidental Sinfônica)

Garcia é compositora residente em São Paulo (Brasil) e Professora Livre Docente do Instituto de Artes da Unicamp. Sua formação acadêmica conta com bacharelado em Música pela USP, mestrado em Artes pela Unicamp, doutorado em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP e pós-doutorado pela Escola de Música da UFRJ, além de ter estudado composição na Musikakademie Detmold e na Musikhochshule de Munique, ambas na Alemanha. Ela tem dois álbuns autorais lançados e obras presentes em coletâneas.

(Argentina) Eva García Fernández | Imagen-tiempo

Compositora, saxofonista, professora, pesquisadora e performer em Buenos Aires (Argentina), Fernández é bacharel em Música pela Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). Estudou composição com nomes como Gabriel Valverde, Marcos Franciosi, Antonio Zimmerman, Diego Taranto e Juan Carlos Tolosa.

(Argentina) Stephanie Macchi | Pampeana

Macchi começou seus estudos musicais no Conservatório Julián Aguirre de Buenos Aires, onde teve aulas de piano com a professora Ana Stampalia e começou a explorar o mundo da composição. Atualmente, vive em Barcelona (Espanha) e cursa licenciatura em composição na Escola Superior de Música da Catalunha, com orientação do professor Bernat Vivancos.

SERVIÇO

22 de fevereiro, quinta-feira, às 19h30Endereço: Sala São Paulo | Praça Júlio Prestes, 16

Taxa de ocupação limite: 1.484 lugares

Recomendação etária: 7 anos

Ingressos: Gratuito (distribuição no dia 16/02, a partir das 12h)

Bilheteria (INTI): neste link