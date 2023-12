Osesp toca com maestro Thierry Fischer e violoncelista Gautier Capuçon

A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo – Osesp se apresenta entre 07 e 09/dez, na Sala São Paulo, tendo novamente à frente seu Diretor Musical e Regente Titular, o suíço Thierry Fischer, e o violoncelista francês Gautier Capuçon como solista convidado. O repertório reúne duas obras do tcheco Antonín Dvorák – seu Concerto para Violoncelo, com Gautier, e três das populares Danças Eslavas –, e a Sinfonia nº 7 do finlandês Jean Sibelius. Vale lembrar que a apresentação da sexta-feira (08/dez) terá transmissão ao vivo no canal oficial da Osesp no YouTube.

SERVIÇO

07 de dezembro, quinta-feira, às 20h30

08 de dezembro, sexta-feira, às 20h30 – Concerto Digital

09 de dezembro, sábado, às 16h30Endereço: Sala São Paulo | Praça Júlio Prestes, 16

Taxa de ocupação limite: 1.484 lugares

Recomendação etária: 7 anos

Ingressos: Entre R$ 39,60 e R$ 258,00 (valores inteiros)

Bilheteria (INTI): neste link