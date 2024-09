Osesp toca com maestra Simone Menezes e violinista Guido Sant’Anna

O ano de 2024 marca as celebrações dos 70 anos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo – Osesp, além dos 30 anos de atividades do Coro da Osesp e dos 25 anos da Sala São Paulo – a casa da Osesp, dos Coros e de seus Programas Educacionais, inaugurada em 1999 no edifício onde antes funcionava a Estrada de Ferro Sorocabana.

Nesta semana, de quinta-feira (05/set) a sábado (07/set), a Osesp recebe na Sala São Paulo dois convidados brasileiros: a maestra brasiliense Simone Menezes, que tem feito destacada carreira no exterior e comanda pela primeira vez nossa Orquestra; e o jovem virtuose do violino Guido Sant’Anna — o paulista foi vencedor do Concurso Jovens Solistas em 2021, e se apresentou pela última vez com a Osesp no ano passado.

O programa contará com duas obras da compositora francesa Lili Boulanger (De uma manhã de primavera e De uma noite triste); com a sétima Bachianas brasileiras, do mestre Heitor Villa-Lobos; e com a Sinfonia espanhola, do francês de ascendência hispânica Édouard Lalo. Parte da nova série Osesp duas e trinta, com concertos vespertinos a preço único de R$ 39,60, a performance de sexta-feira (06/set) terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da Osesp no YouTube.

SERVIÇO

05 de setembro, quinta-feira, 20h30

06 de setembro, sexta-feira, 14h30 [Osesp duas e trinta] — Concerto Digital

07 de setembro, sábado, 16h30

Endereço: Sala São Paulo | Praça Júlio Prestes, 16

Taxa de ocupação limite: 1.484 lugares

Recomendação etária: 07 anos

Ingressos: Entre R$ 39,60 e R$ 271 [Osesp]; R$ 39,60 [Osesp duas e trinta] (valores inteiros)

Bilheteria (INTI): neste link