Osesp, Thierry Fischer e Jean-Guihen Queyras no penúltimo programa do ano

O ano de 2024 marca as celebrações dos 70 anos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo – Osesp, além dos 30 anos de atividades do Coro da Osesp e dos 25 anos da Sala São Paulo – a casa da Osesp, dos Coros e de seus Programas Educacionais, inaugurada em 1999 no edifício onde antes funcionava a Estrada de Ferro Sorocabana.

No penúltimo programa desta Temporada arrebatadora, a Osesp se apresenta na Sala São Paulo de quinta-feira (12/dez) a sábado (14/dez) com seu Diretor Musical e Regente Titular, Thierry Fischer, e o violoncelista francês Jean-Guihen Queyras como convidado. Solista de longa data do grupo Ensemble Intercontemporain, Queyras distingue-se por seu ecletismo musical e trabalhou intimamente com o maestro e compositor Pierre Boulez [1925-2016]. Neste programa, no entanto, o artista, que já colaborou com a Osesp em outras ocasiões, volta-se para o repertório romântico.

A primeira parte dos concertos contará com duas obras de Tchaikovsky: Variações sobre um tema rococó e Andante cantabile, o movimento mais conhecido do primeiro Quarteto de cordas do autor russo. E, após o intervalo, nossos músicos irão se debruçar sobre a Sinfonia nº 4 de Bruckner. Vale lembrar que a apresentação de sexta-feira (13/dez), às 20h30, será transmitida ao vivo no canal oficial da Osesp no YouTube.

SERVIÇO

12 de dezembro, quinta-feira, 20h30

13 de dezembro, sexta-feira, 20h30 — Concerto Digital

14 de dezembro, sábado, 16h30

Endereço: Sala São Paulo | Praça Júlio Prestes, 16

Taxa de ocupação limite: 1.484 lugares

Recomendação etária: 07 anos

Ingressos: Entre R$ 39,60 e R$ 271 (valores inteiros*)

Bilheteria (INTI): neste link | (11) 3777-9721, de segunda a sexta, das 12h às 18h.