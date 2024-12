Osesp, Thierry Fischer e Emmanuel Pahud encerram Temporada 2024

O ano de 2024 marca as celebrações dos 70 anos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo – Osesp, além dos 30 anos de atividades do Coro da Osesp e dos 25 anos da Sala São Paulo – a casa da Osesp, dos Coros e de seus Programas Educacionais, inaugurada em 1999 no edifício onde antes funcionava a Estrada de Ferro Sorocabana.

Um dos mais importantes solistas de seu instrumento na atualidade, e principal flauta da Filarmônica de Berlim, Emmanuel Pahud é o convidado da Osesp nos concertos que marcam o encerramento da Temporada 2024, entre quinta-feira (19/dez) e sábado (21/dez) na Sala São Paulo. A regência será novamente do Diretor Musical e Regente Titular da Orquestra, Thierry Fischer, e a música de Frank Martin inicia o programa (In Terra Pax), com participação dos cantores solistas Lina Mendes (soprano), Giovanni Tristacci (tenor), Sávio Sperandio (baixo), Ana Lucia Benedetti (mezzo soprano) e Benjamin Russell (barítono).

A Pahud cabe fazer a primeira audição latino-americana do Concerto para flauta – Lux Stellarum, do estoniano Erkki-Sven Tüür. A obra estreou em maio de 2022 com a Filarmônica de Berlim e é dedicada a nosso solista. Por fim, o Coro une-se à Orquestra para fechar os concertos com os excertos Abertura e Aleluia, de O Messias, de Händel.

A apresentação de sexta-feira (20/dez) integra a série Osesp duas e trinta, com início às 14h30 e ingressos a preço único de R$ 39,60 (valor inteiro) – ela também será transmitida ao vivo no canal oficial da Osesp no YouTube.

SERVIÇO

19 de dezembro, quinta-feira, 20h30

20 de dezembro, sexta-feira, 14h30 [Osesp duas e trinta] — Concerto Digital

21 de dezembro, sábado, 16h30

Endereço: Sala São Paulo | Praça Júlio Prestes, 16

Taxa de ocupação limite: 1.484 lugares

Recomendação etária: 07 anos

Ingressos: Entre R$ 39,60 e R$ 271; e R$ 39,60 [Osesp duas e trinta] (valores inteiros*)

Bilheteria (INTI): neste link | (11) 3777-9721, de segunda a sexta, das 12h às 18h.