Osesp sob regência de Fischer em concertos com Jay Campbell e Coros

O ano de 2024 marca as celebrações dos 70 anos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo – Osesp, além dos 30 anos de atividades do Coro da Osesp e dos 25 anos da Sala São Paulo – a casa da Osesp, dos Coros e de seus Programas Educacionais, inaugurada em 1999 no edifício onde antes funcionava a Estrada de Ferro Sorocabana.

Nesta semana, de quinta-feira (24/out) a sábado (26/out), a Osesp se apresenta sob a batuta de seu Diretor Musical e Regente Titular, Thierry Fischer, tendo como convidado o violoncelista norte-americano Jay Campbell. Ele será o solista em Reverdecer, uma coencomenda da Fundação Calouste Gulbenkian e da Fundação Osesp à compositora lisboeta Andreia Pinto-Correia. O programa conta ainda com o Bolero, de Maurice Ravel, uma das obras mais amadas pelo público; e duas peças do mestre Villa-Lobos: a Sinfonia nº 6 — Sobre a linha das montanhas e o Choros nº 10 — Rasga o coração, que será executada pela Orquestra na companhia do Coro da Osesp e do Coro Acadêmico da Osesp. O concerto da sexta-feira (25/out) integra a série Osesp duas e trinta, com início às 14h30 e ingressos a R$ 39,60 (valor inteiro), e será transmitido ao vivo no YouTube da Orquestra.

PROGRAMA

Orquestra Sinfônica Do Estado De São Paulo — Osesp

Coro Da Osesp

Coro Acadêmico Da Osesp

Thierry Fischer Regente

Jay Campbell Violoncelo

Maurice Ravel | Bolero

Andreia PINTO-CORREIA | Reverdecer [Coencomenda Fundação Calouste Gulbenkian e Fundação Osesp]

Heitor VILLA-LOBOS

Sinfonia nº 6 — Sobre a linha das montanhas

Choros nº 10 — Rasga o coração

SERVIÇO

24 de outubro, quinta-feira, 20h30

25 de outubro, sexta-feira, 14h30 [Osesp duas e trinta] — Concerto Digital

26 de outubro, sábado, 16h30

Endereço: Sala São Paulo | Praça Júlio Prestes, 16

Taxa de ocupação limite: 1.484 lugares

Recomendação etária: 07 anos

Ingressos: Entre R$ 39,60 e R$ 271 (valores inteiros); R$ 39,60 (valor inteiro) [Osesp duas e trinta]

Bilheteria (INTI): neste link | (11) 3777-9721, de segunda a sexta, das 12h às 18h.

Estacionamento: R$ 35,00 (noturno e sábado à tarde) | 600 vagas; 20 para pessoas com deficiência; 33 para idosos.