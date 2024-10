Osesp se apresenta de graça na Sala São Paulo

Entre os dias 7 e 9 de novembro, o Coro e a Orquestra da Osesp apresentarão na Sala São Paulo o espetáculo “Outros Toms”, homenagem inédita à obra de Tom Jobim. A produção será dividida em três partes, sob regência do maestro Wagner Polistchuk e arranjos originais de Claus Ogerman, Nelson Riddle, Eumir Deodato, além do próprio Jobim.

Os ingressos para assistir à apresentação são gratuitos e devem ser retirados a partir desta segunda (28) no site osesp.byinti.com. Cada pessoa pode reservar, no máximo, dois tíquetes.

Na primeira parte do espetáculo, músicas como “O Planalto deserto” e “O trabalho e a construção” –parcerias do músico com Vinicius de Morais- embalam a representação da construção de Brasília.

O segundo ato é uma síntese da obra “Gabriela, Cravo e Canela”, livro de Jorge Amado que virou filme com trilha sonora composta por Jobim. No palco, um trio recria os personagens ao som da Osesp

Na terceira parte, o espetáculo vira dança. Junto a orquestra e o coro, a Studio3 Cia. de Dança sobe ao palco para coreografar duas músicas do criador da bossa nova: “Se todos fossem iguais a você” e “Saudades do Brasil”.

A apresentação ocorre em três dias -7, 8 e 9 de novembro- e tem concepção de Anselmo Zolla e William Pereira. O ator Gabriel Braga Nunes também fará uma participação especial.