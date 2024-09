Osesp – Programação Outubro 2024

O ano de 2024 marca as celebrações dos 70 anos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo – Osesp, além dos 30 anos de atividades do Coro da Osesp e dos 25 anos da Sala São Paulo – a casa da Osesp, dos Coros e de seus Programas Educacionais, inaugurada em 1999 no edifício onde antes funcionou a Estrada de Ferro Sorocabana.

O mês de outubro na Sala São Paulo tem início com um recital do Festival Chopin, dia 02, estrelando o pianista Alexander Gadjiev – o evento segue ao longo de todo o mês, com recitais nos dias 12 (Piort Alexander), 19 (Sophia Liu) e 26/out (Jakub Kuszlik). Também teremos o projeto Osesp Masp no dia 02/out, com um recital de Coralistas da Osesp e Piano no auditório do museu paulistano. Cada apresentação é comentada por Cadu Riccioppo, curador e crítico de arte, que faz conexões entre as obras da coleção do Masp e as peças musicais interpretadas pelos instrumentistas e cantores.

A Osesp estará de volta entre os dias 04 e 06/out, em concertos com o regente Heinz Holliger e o violinista Ilya Gringolts. O repertório trará obras de Alban Berg (com Gringolts como solista), Schumann e uma estreia latino-americana do próprio Holliger.

Ainda no sábado (05/out), às 21h, daremos prosseguimento à quinta temporada do popular projeto Encontros Históricos na Sala São Paulo. Acompanhados pela São Paulo Big Band, o conjunto residente do projeto, estarão o lendário grupo de samba Demônios da Garoa e o cantor e compositor Toquinho.

Entre 10 e 12/out teremos concertos emocionantes do Festival Schubert: sob a batuta da regente Katharina Wincor, a Osesp, Coros e cantores solistas interpretam a Sinfonia nº 8 – Inacabada e a Missa nº 5 do compositor austríaco.

O pianista britânico Paul Lewis retorna à Sala São Paulo para dois recitais solo, nos dias 13 e 20/out (ambos dedicados a Sonatas de Schubert); ele também estará em um programa com a Osesp e o maestro Marc Albrecht entre os dias 17 e 19/out, todo com obras de Brahms.

Ainda no dia 14/out, teremos o último concerto do ano no Teatro B32, localizado na Avenida Faria Lima. Alunos da Classe de Instrumentos da Academia de Música da Osesp recebem Paul Lewis para interpretar composições de Schubert e de Beethoven.

Finalmente, entre 24 e 26/out, a Osesp estará novamente com seu Diretor Musical e Regente Titular, Thierry Fischer, e também na companhia dos Coros e do violoncelista convidado Jay Campbell, para encerrar a rica e diversa agenda deste mês.

A série gratuita Concertos Matinais acontece nos dias 05, 06, 13, 19, 20 e 27/out. A apresentação do dia 05 será com o Art String Quartet; no dia 06, veremos nossa Osesp com o regente Heinz Holliger; dia 13 convidamos a Orquestra Jovem do Estado – Ojesp; no dia 19 será a vez do Coral Paulistano do Theatro Municipal; já no dia 20, a atração será a Big Band da Orquestra Tom Jobim; por fim, no dia 27, a Orquestra Sinfônica Jovem da Escola Municipal de Música estrela a popular série. Os ingressos são distribuídos pela internet, nas segundas-feiras anteriores aos concertos, a partir das 12h.

Vale lembrar que as performances da Osesp dos dias 04, 11, 18 e 25/out serão transmitidas ao vivo no YouTube da Orquestra, e o Encontros Históricos de 05/out será exibido no YouTube da Sala São Paulo, como parte de nosso projeto Concertos Digitais.