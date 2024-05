Osesp – Programação Junho 2024

O ano de 2024 marca as celebrações dos 70 anos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo – Osesp, além dos 30 anos de atividades do Coro da Osesp e dos 25 anos da Sala São Paulo – a casa da Osesp, dos Coros e de seus Programas Educacionais, inaugurada em 1999 no edifício onde antes funcionava a Estrada de Ferro Sorocabana.

A Temporada 2024 – Osesp 70 Anos dá início à agenda de junho na quarta-feira (05) com um concerto bastante especial: pelo terceiro ano consecutivo, a Osesp faz uma apresentação dedicada ao Dia Mundial do Meio Ambiente. A arrecadação com a venda de ingressos desse concerto, que tem no repertório obras que de alguma maneira evocam a natureza e a consciência ambiental, será totalmente revertida para a Associação dos Funcionários da Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (AFFOSPA), uma organização que tem desempenhado papel vital no auxílio aos seus colaboradores e familiares que foram atingidos pelas enchentes e pelo aumento do nível dos rios no Rio Grande do Sul em maio deste ano.

No sábado (08/jun), às 21h, daremos prosseguimento à quinta temporada do popular projeto Encontros Históricos na Sala São Paulo. Acompanhados pela São Paulo Big Band, o conjunto residente da série neste ano, receberemos os cantores Vitor Kley e Roberta Campos.

Depois, entre 13 a 15/jun, a Osesp estará com a sino-americana Xian Zhang no pódio e e o pianista Sergei Babayan como solista convidado em um programa com peças de Webern, Brahms e Strauss. O concerto de 14/jun faz parte da série Osesp duas e trinta e tem ingressos a preço único de R$ 39,60 (inteira).

No dia 16/jun, às 18h, veremos o segundo concerto de câmara desta Temporada, com músicos da Osesp e cantores do Coro da Osesp interpretando obras de autores brasileiros contemporâneos. Na sequência, entre 20 e 22/jun, nossa Orquestra recebe de volta seu Diretor Musical e Regente Titular, Thierry Fischer, e convida o jovem violinista Daniel Lozakovich.

No dia 23/mai, às 18h, o Coro da Osesp e seu maestro preparador, William Coelho, levam ao palco da Sala um recital totalmente dedicado a compositoras mulheres, do século XIX aos dias de hoje, intitulado O silêncio que nunca (h)ouve. Finalmente, de 26 a 28/jun, nossos músicos e Thierry Fischer estarão com a celebrada violinista norte-americana Hilary Hahn para três concertos bastante esperados. E, no dia 29/jun, a Osesp sobe a Serra da Mantiqueira para fazer o concerto de abertura do 54º Festival de Inverno de Campos do Jordão, no tradicional Auditório Claudio Santoro, às 20h30.

A série gratuita Concertos Matinais acontece dias 02, 09, 16, 23 e 30/jun. A apresentação do dia 02 será com a Orquestra Sinfônica do Conservatório de Tatuí e o maestro Emmanuele Baldini; no dia 09, convidamos a Academia Jovem Concertante; dia 16, teremos a Banda Sinfônica do Exército; no dia 23, será a vez da Banda Jovem Sinfônica do Estado de São Paulo; por fim, em 30/jun, teremos a Orquestra Jovem Vale Música como convidada. Os ingressos são distribuídos pela internet, nas segundas-feiras anteriores aos concertos, a partir das 12h.

Vale lembrar que as performances da Osesp na Sala São Paulo dos dias 05, 14, 21 e 28/jun serão transmitidas ao vivo no canal da Orquestra no YouTube, e o Encontros Históricos de 08/jun será exibido no YouTube da Sala São Paulo, dentro do projeto Concertos Digitais.