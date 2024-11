Osesp – Programação Dezembro 2024

O ano de 2024 marca três celebrações importantes: os 70 anos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo – Osesp, os 30 anos de atividades do Coro da Osesp e os 25 anos da Sala São Paulo – a casa da Osesp, dos Coros e de seus Programas Educacionais, inaugurada em 1999 no edifício onde antes funcionou a Estrada de Ferro Sorocabana.

E a programação do mês de dezembro na Sala São Paulo tem início já no dia 1º, com o derradeiro recital de câmara do ano. Na primeira parte dele veremos a curiosa formação de clarinete, oboé, violino, viola e contrabaixo; e, na segunda, se apresenta um quinteto de metais.

Quem também termina neste mês é o projeto Osesp Masp, no dia 04/dez, com um recital de cinco instrumentistas da Orquestra no auditório do museu paulistano. Cada apresentação é comentada por Cadu Riccioppo, curador e crítico de arte, que faz a conexão entre as obras da coleção do Masp e as peças musicais interpretadas por nossos músicos.

A Osesp recebe o maestro argentino Leonardo García Alarcón e quatro cantores solistas entre 05 e 07/dez para apresentar a emocionante Missa em si menor de Johann Sebastian Bach – a performance de 06/dez faz parte da série Osesp duas e trinta, com ingressos a preço único de R$ 39,60.

Ainda no sábado (07/dez), às 21h, finalizamos em grande estilo a quinta temporada do popular projeto Encontros Históricos na Sala São Paulo. Acompanhados pela São Paulo Big Band, o conjunto residente da série, veremos lado a lado os cantores e compositores Criolo & Luciana Mello.

No dia 08/dez terão início as apresentações de encerramento de semestre e de formatura dos alunos da Classe de Instrumento da Academia de Música da Osesp. Serão seis concertos no total, todos gratuitos, até o dia 22 deste mês.

A Osesp estará novamente com seu Diretor Musical e Regente Titular, Thierry Fischer, para os dois últimos programas desta memorável Temporada. Entre 12 e 14/dez, ouviremos duas obras de Tchaikovsky e a Quarta Sinfonia de Bruckner. O solista convidado será o violoncelista francês Jean-Guihen Queyras. No domingo (15/dez), Queyras convida cinco músicos da Orquestra para um recital com peças para cordas compostas por Johann Sebastian Bach.

Finalmente, entre 19 e 21/dez, a Osesp e o maestro Fischer convidam o flautista suíço Emmanuel Pahud e quatro cantores solistas para encerrar a agenda do ano, em programa que inclui obras de Händel, Frank Martin e uma estreia latino-americana de Erkki-Sven Tüü – a apresentação de 20/dez também faz parte do projeto Osesp duas e trinta e tem ingressos a preço único de R$ 39,60.

A série gratuita Concertos Matinais acontece nos dias 01 e 08/dez. O concerto do dia 1º será com a Orquestra Jovem Tom Jobim; e, no dia 08, teremos o Coro Infantil da Osesp com regência de Erika Muniz; seguido do Coro Juvenil da Osesp, com Marcos Thadeu e Elisséia Duarte no pódio; e do Coro Acadêmico da Osesp, dirigido por Marcos Thadeu. Os ingressos são distribuídos pela internet, nas segundas-feiras anteriores aos concertos, a partir das 12h.

Vale lembrar que as performances da Osesp dos dias 06, 13 e 20/dez serão transmitidas ao vivo no YouTube da Orquestra, como parte do projeto Concertos Digitais.