Osesp – Programação Dezembro 2023

A Temporada Osesp 2023 – Sem Fronteiras está próxima do fim, e já inicias as atividades do mês de dezembro nos dias 01 e 02 na Sala São Paulo, com concertos da Osesp com o regente suíço Baldur Brönnimann, fazendo sua estreia conosco, e os solistas Cynthia Millar (ondas martenot) e Jason Hardink. No repertório, a encantadora Sinfonia Turangalîla, de Olivier Messiaen.

Dia 03/dez é a vez do nosso Quinteto Osesp finalizar sua série de recitais nesta Temporada, tocando obras de autoria de Brahms e de Ligeti – compositor cujo centenário celebramos ao longo de 2023.

O projeto Osesp Masp tem sua última edição do ano em 06/dez, desta vez com um concerto do Coro Acadêmico da Osesp, regido por Marcos Thadeu, no auditório do adorado museu paulistano. No dia 09/dez acontece a apresentação que encerra a série Encontros Históricos na Sala São Paulo neste ano, com a Brasil Jazz Sinfônica acompanhada pelos cantores Simone & Zé Ibarra em uma noite que promete ser emocionante (os ingressos já estão esgotados, mas haverá transmissão ao vivo pelo YouTube da Sala São Paulo).

Entre 07 e 09/dez nossa Orquestra volta a receber seu Diretor Musical e Regente Titular, Thierry Fischer, em apresentações que terão também o fantástico violoncelista Gautier Capuçon. O repertório coloca lado a lado o Concerto para Violoncelo e as Três Danças Eslavas, de Dvorák, e a Sinfonia nº 7 de Sibelius.

Na semana seguinte, entre 14 e 16/dez, a Sala São Paulo recebe um dos eventos mais esperados desta Temporada: a Beethoven-Fest. Ao longo de três dias e quatro concertos, a Osesp irá recriar o programa daquele que alguns consideram o maior concerto já realizado na história da música, em Viena, em dezembro de 1808, quando Ludwig van Beethoven estreou a Quinta e a Sexta Sinfonias, o Concerto para Piano nº 4 e a Fantasia Coral.

As últimas datas deste ano serão estreladas pelo Coro da Osesp, pela Orquestra Acadêmica da Osesp e solistas convidados, sob regência do maestro William Coelho. O Natal na Sala terá peças de Bach, Corelli e Vivaldi, nos dias 20 e 21/dez na Sala São Paulo, e em 22/dez no Teatro B32, localizado na Av. Faria Lima.

A série gratuita Concertos Matinais acontece nos dias 03, 10 e 17/dez. A apresentação do dia 03 terá alunos da Academia de Música da Osesp; a do dia 10, nossos Coros Infantil e Juvenil; e a do dia 17 terá a Orquestra Jovem do Estado de São Paulo e alunos de sua Classe de Regência. Os ingressos são distribuídos pela internet, nas segundas-feiras anteriores aos concertos, sempre a partir das 10h.

Vale lembrar que as performances da Osesp na Sala São Paulo dos dias 01, 08 e 16/dez; a do Quinteto Osesp do dia 03/dez; a do Coro da Osesp do dia 21/dez; e os Matinais dos dias 10 e 17/dez, serão transmitidas ao vivo pelo canal da Orquestra no YouTube, como parte do nosso projeto Concertos Digitais.