Osesp – Programação Abril 2024

O ano de 2024 será especial em efemérides por aqui: além dos 70 anos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo – Osesp, celebramos os 30 anos de atividades do Coro da Osesp e os 25 anos da Sala São Paulo, a casa da Osesp, dos Coros e de seus Programas Educacionais, inaugurada em 9 de julho de 1999 no edifício da Estrada de Ferro Sorocabana.

A Temporada 2024 – Osesp 70 Anos inicia a agenda de abril entre quinta (04) e sábado (06), com a Osesp sob regência do alemão Alexander Liebreich e o pianista inglês Paul Lewis como convidado, em mais um programa do Festival Schubert. E, no domingo (07), Lewis faz seu segundo recital solo da temporada, também como parte do festival dedicado à obra de Franz Schubert.

No dia 13/abr, às 21h, tem início a quinta temporada do popular projeto Encontros Históricos na Sala São Paulo. A São Paulo Big Band é o novo conjunto convidado desta série, que abre o ano com um tributo a Rita Lee (1947-2023) estrelado pelas cantoras Fernanda Abreu e Paula Lima.

Entre 18 e 21/abr, a Osesp apresenta um projeto adorado pelo público: a Sinfonia de Anime. Depois de programas especiais dedicados a trilhas feitas para o cinema e para os games, neste ano o projeto foca as músicas compostas para animações japonesas de sucesso.

Outro projeto que retorna em abril é o Coro na Capital. Entre os dias 25 e 27/abr, o Coro da Osesp e o maestro-preparador William Coelho cantarão em três Fábricas de Cultura da capital, nos bairros de Itaim Paulista, Sapopemba e Cidade Tiradentes.

No último programa deste mês, a Osesp convida o maestro Christoph Koncz e, fazendo sua estreia conosco, o celebrado pianista Víkingur Ólafsson, de 25 a 27/abr, para um programa com Villa-Lobos, Schumann e Schoenberg. Para encerrar, dia 28/abr, Ólafsson estrela um recital solo tocando as Variações Goldberg, de Johann Sebastian Bach.

A série gratuita Concertos Matinais acontece nos dias 07, 14, 21 e 28/abr. A apresentação do dia 07 será com a Osesp e Alexander Liebreich; no dia 14, convidamos a Orquestra Sinfônica de Sorocaba; dia 21 teremos a Banda Sinfônica Jovem do Estado; e, dia 28, será a vez da Orquestra Furiosa. Os ingressos são distribuídos pela internet, nas segundas-feiras anteriores aos concertos, sempre a partir das 12h.

Vale lembrar que as performances da Osesp na Sala São Paulo dos dias 05, 19 e 26/abr, e os Encontros Históricos de 13/abr, serão transmitidos ao vivo pelo canal da Orquestra no YouTube, como parte do projeto Concertos Digitais.