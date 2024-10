Osesp e São Paulo Cia. de Dança se encontram na Sala São Paulo

De quinta-feira (31/out) a sábado (02/nov), a Osesp recebe a São Paulo Cia. de Dança para o já tradicional encontro anual entre a música clássica e o balé no palco da Sala São Paulo, com regência do maestro Claudio Cruz. Os ingressos para as três apresentações já estão esgotados, e a performance de sexta-feira (01/nov) será transmitida ao vivo no canal oficial da Orquestra no YouTube.

Em Dança na Sala, o público assistirá às coreografias de Les Sylphides (Chopiniana), uma remontagem de Ana Botafogo — com música de Glazunov sobre Chopin —, e Madrugada, criação de Antônio Gomes — com valsas de Francisco Mignone orquestradas por Rubens Ricciardi. Embora sejam de tempos e estilos diferentes, as duas obras interpretadas pelos bailarinos da SPCD celebram a beleza e a poesia da dança, proporcionando uma experiência sensorial única que é potencializada pela execução ao vivo da Osesp.

“A parceria com a São Paulo Cia. de Dança já é uma aguardada tradição das temporadas da Osesp. Transformamos o palco da Sala São Paulo — espaço dedicado à música sinfônica — para receber os bailarinos do grupo. Mostramos, assim, a versatilidade da nossa Orquestra e exploramos e valorizamos o encontro de linguagens artísticas historicamente tão íntimas”, afirma Marcelo Lopes, Diretor Executivo da Fundação Osesp.

“Dançar na Sala São Paulo, com música ao vivo, acrescenta novas camadas de experiências e sensações, tanto para quem assiste quanto para quem dança”, comenta Inês Bogéa, Diretora Artística da SPCD. “A presença da orquestra intensifica a conexão entre a música e a dança, criando um ambiente onde cada nota musical e cada movimento coreográfico se unem de maneira sublime, proporcionando uma experiência única e inesquecível para todos os presentes”, acrescenta.

Sobre o programa

Madrugada, criação de Antônio Gomes, tem como trilha as Valsas de Esquina, de Francisco Mignone. A delicadeza das relações humanas e a entrega dos bailarinos transformam a noite em uma celebração da vida, da arte e das emoções mais profundas. Em um baile atemporal à luz do luar, a ingenuidade e a nostalgia se encontram com a jovialidade e o romantismo, captando o clima efêmero e singelo das serenatas, agregando elementos contemporâneos baseados em traços da música popular já presentes nas composições.

Na sequência, um clássico que evoca a era romântica do balé. Com remontagem da renomada Ana Botafogo, Les Sylphides (Chopiniana) retrata o encantamento de um poeta sonhador pela dança das sílfides, seres mágicos que habitam as florestas. Sob o luar, elas materializam o ato poético em seus movimentos e desenham o palco com arabescos, resultando em uma obra de grande beleza contemplativa. A coreografia, embalada pela Chopiniana, de Alexander Glazunov sobre peças para piano de Chopin, nos transporta para um universo etéreo, onde a delicadeza dos movimentos e a luz do que nos remete ao luar criam uma atmosfera de sonho e contemplação.

A Osesp apresenta ainda, sem a companhia de dança no palco, a orquestração de Rubens Ricciardi para a dança popular brasileira Lundum.

PROGRAMA

OSESP

SÃO PAULO CIA. DE DANÇA

CLAUDIO CRUZ regente

Francisco MIGNONE

Lundum/Congada – Dança de negros [orquestração de Rubens Ricciardi]

Valsas de esquina nº 6 [orquestração de Rubens Ricciardi]

Alexander GLAZUNOV | Suíte para orquestra sobre Chopin, Op. 46 – Chopiniana

FICHA TÉCNICA

MADRUGADA (2021)

Coreografia: Antonio Gomes

Música: Valsas de Esquina, de Francisco Mignone (1897-1986), com orquestração de Rubens Ricciardi e gravação da Orquestra do Theatro São Pedro sob a regência do maestro Cláudio Cruz

Iluminação: Wagner Freire

Figurinos: Fábio Namatame

Duração: 37 minutos

LES SYLPHIDES (CHOPINIANA) (2021)

Coreografia: Ana Botafogo, a partir da obra de 1909 de Mikhail Fokine (1880-1942)

Música: Frédéric Chopin (1810-1849)

Iluminação: André Boll

Figurinos: Tânia Agra

Duração: 30 minutos

SERVIÇO

31 de outubro, quinta-feira, 20h30

01 de novembro, sexta-feira, 20h30 — Concerto Digital

02 de novembro, sábado, 16h30

Endereço: Sala São Paulo | Praça Júlio Prestes, 16

Taxa de ocupação limite: 1.484 lugares

Recomendação etária: 07 anos

Ingressos: R$ 39,60 (valor inteiro) – Esgotados

Bilheteria (INTI): neste link | (11) 3777-9721 (de segunda a sexta, das 12h às 18h)