Osesp e maestro Thierry Fischer convidam chinês Wu Wei, expoente do instrumento sheng

O ano de 2024 marca as celebrações dos 70 anos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo – Osesp, além dos 30 anos de atividades do Coro da Osesp e dos 25 anos da Sala São Paulo – a casa da Osesp, dos Coros e de seus Programas Educacionais, inaugurada em 1999 no edifício onde antes funcionava a Estrada de Ferro Sorocabana.

A segunda semana da Temporada acontece entre quinta-feira (14) e sábado (16), quando a Osesp e seu Diretor Musical e Regente Titular, Thierry Fischer, fazem as estreias latino-americanas de Hymn for everyone, de Jessie Montgomery, e de Concerto para sheng – Šu, de Unsuk Chin – esta com o músico chinês Wu Wei como solista. A Segunda Sinfonia de Brahms completa o programa, e o concerto de sexta-feira (15) será transmitido ao vivo no canal da Osesp no YouTube, a partir das 20h30.

E a música feita nos dias de hoje também abre a agenda de concertos camerísticos no domingo (17), às 18h, com integrantes da Osesp tocando obras de Rafael Borges Amaral (com Wu Wei como convidado), Felipe Lara, Clarice Assad, Marcos Balter, David Lang, Steve Reich e Reinaldo Moya. O repertório contará também com o Quarteto de cordas em Sol maior, de Haydn, e o Choros nº 2, de Villa-Lobos.

SERVIÇO

14 de março, quinta-feira, às 20h30

15 de março, sexta-feira, às 20h30 (Concerto Digital)

16 de março, sábado, às 16h30

17 de março, domingo, às 18h [Grupos de câmara]Endereço: Sala São Paulo | Praça Júlio Prestes, 16

Taxa de ocupação limite: 1.484 lugares

Recomendação etária: 7 anos

Ingressos: Entre R$ 39,60 e R$ 271,00 [Osesp] e entre R$ 39,60 e R$ 132,00 [Grupos de câmara] (valores inteiros)

Bilheteria (INTI): neste link