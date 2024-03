Osesp convida maestro Alexander Shelley e pianista Cristian Budu esta semana

O ano de 2024 marca as celebrações dos 70 anos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo – Osesp, além dos 30 anos de atividades do Coro da Osesp e dos 25 anos da Sala São Paulo – a casa da Osesp, dos Coros e de seus Programas Educacionais, inaugurada em 1999 no edifício onde antes funcionava a Estrada de Ferro Sorocabana.

Nesta semana, entre quinta-feira (21) e sábado (23), a Osesp se apresenta com o virtuoso pianista brasileiro Cristian Budu, sob a batuta do regente britânico Alexander Shelley. O repertório reúne as obras Malabares, da compositora brasileira Silvia Berg; o impressionante Concerto para piano nº 1, de Sergei Prokofiev; e o celebrado balé O Pássaro de Fogo, de Igor Stravinsky.

A apresentação de sexta (22) marca a estreia da nova série Osesp duas e trinta. Ao longo de nove sextas-feiras do ano, nossa Orquestra fará apresentações às 14h30 e a preço único de R$ 39,60 (valor inteiro) – a transmissão do concerto de sexta-feira pelo canal da Osesp no YouTube continua acontecendo às 20h30.

SERVIÇO

21 de março, quinta-feira, às 20h30

22 de março, sexta-feira, às 14h30 (Concerto Digital às 20h30)

23 de março, sábado, às 16h30

Endereço: Sala São Paulo | Praça Júlio Prestes, 16

Taxa de ocupação limite: 1.484 lugares

Recomendação etária: 7 anos

Ingressos: Entre R$ 39,60 e R$ 271,00 [Osesp] e R$ 39,60 [Osesp duas e trinta]

Bilheteria (INTI): neste link