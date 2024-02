Osesp: confira a programação de março

O ano de 2024 será especial em efemérides por aqui: além dos 70 anos da Osesp, celebraremos os 30 anos de atividades do Coro da Osesp e os 25 anos da Sala São Paulo, a casa da Osesp, dos Coros e de seus Programas Educacionais, e que foi inaugurada em 9 de julho de 1999 no edifício da Estrada de Ferro Sorocabana.

A Temporada 2024 – Osesp 70 Anos tem início oficialmente entre os dias 7 e 9 de março, quando nossa Orquestra e Coros da Osesp e Acadêmico, sob regência de seu Diretor Musical e Regente Titular, Thierry Fischer, tocam na Sala São Paulo um programa com obras de Beethoven (a Missa em Dó Menor) e Brahms (sua Primeira Sinfonia).

Na semana seguinte (14 a 16/mar), ainda com Fischer no pódio, a Osesp apresenta um programa tendo o músico chinês Wu Wei como convidado. O destaque fica por conta das estreias latino-americanas de Hymn for Everyone, de Jessie Montgomery, e de Concerto para Sheng – Šu, de Unsuk Chin (esta com Wei tocando o milenar instrumento de sopro sheng).

No dia 17/mar, às 18h, teremos o primeiro concerto da série dos Grupos de Câmara formados por integrantes da Osesp. Com duas formações e participações especiais de Wu Wei e do brasileiro Rafael Borges Amaral (violão), o recital terá peças de Haydn, Villa-Lobos, Clarice Assad e do próprio Borges Amaral, entre outras.

Entre 21 e 23/mar a Osesp estará sob o comando do maestro convidado Alexander Shelley, em concertos que terão o pianista brasileiro Cristian Budu como solista. Outra novidade: a performance de sexta (22/mar) inaugura a nova série Osesp Duas e Trinta, que ao longo do ano trará nove concertos da Orquestra às sextas, sempre às 14h30 e a preço único de R$ 39,60.

Na semana da Páscoa, de 28 a 30/mar, Osesp, Coros e solistas convidados, regidos pelo estoniano Arvo Volmer, interpretam o grandioso oratório Paulus, de Mendelssohn-Bartholdy. E, para encerrar o mês, teremos o primeiro recital do ano no dia 31/mar, quando o pianista britânico Paul Lewis interpreta três Sonatas de Schubert.

A série gratuita Concertos Matinais acontece nos dias 03, 10, 17 e 24/mar. A apresentação do dia 03 será com a Orquestra de Câmara Almai-SP; no dia 10, convidamos a Orquestra Sinfônica de Piracicaba; dia 17 teremos nossa Osesp; e, dia 24, será a vez da Soundcape Big Band. Os ingressos são distribuídos pela internet, nas segundas-feiras anteriores aos concertos, sempre a partir das 12h.

Vale lembrar que as performances da Osesp na Sala São Paulo dos dias 08, 15, 22 e 29/mar serão transmitidas ao vivo pelo canal da Orquestra no YouTube, como parte do projeto Concertos Digitais.



PROGRAMAÇÃO | MARÇO 2024

Sala São Paulo

03 MAR (DOM), 11h00

Ingressos: Gratuito

MATINAIS: ORQUESTRA DE CÂMARA ALMAI-SP

ORQUESTRA DE CÂMARA ALMAI-SP

FLÁVIO LAGO regente

ALESSANDRO OLIVEIRA violino

Anselmo MANCINI | A Primavera Traz a Vida e Nós, Outonos, Levamos as Flores

Max RICHTER | As Quatro Estações de Vivaldi Recompostas

_________



Sala São Paulo

07 MAR (QUI), 20H30

08 MAR (SEX), 20H30 [Concerto Digital]

09 MAR (SÁB), 16H30

Ingressos: Entre R$ 39,60 e R$ 271,00

TEMPORADA OSESP: ABERTURA 2024

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO – OSESP

CORO DA OSESP

CORO ACADÊMICO DA OSESP

THIERRY FISCHER regente

SUSANNE BERNHARD soprano

LUISA FRANCESCONI mezzo soprano

WERNER GÜRA tenor

PAULO SZOT barítono

Ludwig van BEETHOVEN | Missa em Dó Maior, Op. 86

Johannes BRAHMS | Sinfonia nº 1 em Dó Menor, Op. 68



_________



Sala São Paulo

10 MAR (DOM), 11h00

Ingressos: Gratuito

MATINAIS: ORQUESTRA SINFÔNICA DE PIRACICABA

ORQUESTRA SINFÔNICA DE PIRACICABA

KNUT ANDREAS regente

ROGÉRIO ZAGHI piano

Hanns EISLER | Abertura para uma Comédia

Alexander SCRIABIN | Concerto para Piano em Fá Sustenido Menor, Op. 20

Dmitri SHOSTAKOVICH (arranjo de Levon Atovmyan) | The Young Lady and the Hooligan [A Donzela e o Valentão]

_________

Sala São Paulo

14 MAR (QUI), 20H30

15 MAR (SEX), 20H30 [Concerto Digital]

16 MAR (SÁB), 16H30

Ingressos: Entre R$ 39,60 e R$ 271,00

TEMPORADA OSESP: THIERRY FISCHER E WU WEI

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO – OSESP

THIERRY FISCHER regente

WU WEI sheng

Jessie MONTGOMERY | Hymn for Everyone [Hino para Todos] [Estreia Latino-Americana]

Unsuk CHIN | Concerto para Sheng – Šu [Estreia Latino-Americana]

Johannes BRAHMS | Sinfonia nº 2 em Ré Maior, Op. 73

_________

Sala São Paulo

17 MAR (DOM), 11H00

Ingressos: Gratuito

MATINAIS: OSESP

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO – OSESP

THIERRY FISCHER regente

Jessie MONTGOMERY | Hymn for Everyone [Hino para Todos]

Johannes BRAHMS | Sinfonia nº 2 em Ré Maior, Op. 73

_________

Sala São Paulo

17 MAR (DOM), 18H00

Ingressos: Entre R$ 39,60 e R$ 143,00

TEMPORADA OSESP: CÂMARA

WU WEI sheng

RAFAEL BORGES AMARAL violão

GHEORGHE VOICU violino

CRISTIAN SANDU violino

DAVID MARQUES viola

DOUGLAS KIER violoncelo

Joseph HAYDN | Quarteto nº 66 em Sol Maior, Op. 77 nº 1, Hob.III:81

Rafael BORGES AMARAL | Quarteto de Cordas e Sheng [Encomenda, Estreia Mundial]

SORAYA LANDIM violino

ADRIANA HOLTZ violoncelo

CLAUDIA NASCIMENTO flauta

GIULIANO ROSAS clarinete

FERNANDO TOMIMURA piano

RICARDO BOLOGNA percussão

RUBÉN ZÚÑIGA percussão

Marcos BALTER | Ligare

Clarice ASSAD | Emotiva

Steve REICH | Marimba Phase [Fase da Marimba]

Heitor VILLA-LOBOS | Choros nº 2

David LANG | Stuttered Chant [Canto Balbuciado]

Reinaldo MOYA | Polythene Sonata Product [Sonata Produto Polietileno]



_________



Sala São Paulo

21 MAR (QUI), 20H30

23 MAR (SÁB), 16H30

Ingressos: Entre R$ 39,60 e R$ 271,00

TEMPORADA OSESP: ALEXANDER SHELLEY E CRISTIAN BUDU

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO – OSESP

ALEXANDER SHELLEY regente

CRISTIAN BUDU piano

Silvia BERG | Malabares

Sergei PROKOFIEV | Concerto para Piano nº 1 em Ré Bemol Maior, Op. 10

Igor STRAVINSKY | O Pássaro de Fogo – Balé Completo

22 MAR (SEX), 14H30 [OSESP DUAS E TRINTA] [Concerto Digital]

Ingressos: R$ 39,60

TEMPORADA OSESP: ALEXANDER SHELLEY E CRISTIAN BUDU

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO – OSESP

ALEXANDER SHELLEY regente

CRISTIAN BUDU piano

Silvia BERG | Malabares

Sergei PROKOFIEV | Concerto para Piano nº 1 em Ré Bemol Maior, Op. 10

Igor STRAVINSKY | O Pássaro de Fogo – Balé Completo

_________



Sala São Paulo

24 MAR (DOM), 11H00

Ingressos: Gratuito

MATINAIS: SOUNDSCAPE BIG BAND

Aldo ROMANO (arranjo de Fernando Correa) | Twice a Week [Duas Vezes por Semana]

Alexandre MIHANOVICH | All Thumb’ ye

John Jacob NILES (arranjo de Bob Wyatt) | Black Is the Color of My True Love’s Hair [Preto É a Cor dos Cabelos do Meu Verdadeiro Amor]

Gustavo BUGNI | Limpa

Ohad TALMOR | Foose in Bla

Percy FAITH (arranjo de Alexandre Mihanovich) | Maybe September [Talvez Setembro]

Paulo MALHEIROS | Labirinto

_________



Sala São Paulo

28 MAR (QUI), 20H30

29 MAR (SEX), 20H30 [Concerto Digital]

30 MAR (SÁB), 16H30

Ingressos: Entre R$ 39,60 e R$ 271,00

TEMPORADA OSESP: CORO DA OSESP, CORO ACADÊMICO, ARVO VOLMER E SOLISTAS

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO – OSESP

CORO DA OSESP

CORO ACADÊMICO DA OSESP

ARVO VOLMER regente

LINA MENDES soprano

LUCIANA BUENO mezzo soprano

NICO DARMANIN tenor

PAULO SZOT barítono

Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY | Paulus, Op. 36

_________



Sala São Paulo

31 MAR (DOM), 18H00

Ingressos: Entre R$ 39,60 e R$ 143,00

TEMPORADA OSESP: FESTIVAL SCHUBERT COM PAUL LEWIS

PAUL LEWIS piano

Franz SCHUBERT

Sonata nº 7 em Mi Bemol Maior, D. 568 [Reelaboração da Sonata D. 567 em Ré Bemol (1817)]

Sonata nº 14 em Lá Menor, D. 784

Sonata nº 17 em Ré Maior, D. 850

