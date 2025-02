Oscar Piastri almeja título Mundial de Fórmula 1 em 2025 pela McLaren

O piloto australiano Oscar Piastri expressou suas ambições de conquistar o título mundial da Fórmula 1 em 2025, ao defender as cores da McLaren. A declaração vem após um ano em que Piastri conseguiu superar diversas fragilidades que marcaram sua estreia na categoria máxima do automobilismo.

Aos 23 anos, o jovem talento da McLaren se prepara para sua terceira temporada, ao lado do britânico Lando Norris. Em 2024, Piastri conquistou duas vitórias significativas e foi fundamental para que a equipe assegurasse seu primeiro título de construtores em um quarto de século.

Durante a apresentação do novo modelo MCL39, Piastri mostrou-se otimista e seguro em relação à sua performance. “Estamos começando do zero e me sinto pronto para lutar pelo campeonato este ano”, afirmou ele.

Piastri também destacou a intensa preparação realizada durante a pré-temporada. “No ano passado, entrei na temporada com algumas inseguranças que impactavam minha confiança. Trabalhei duro para corrigir isso e agora buscarei manter esse nível elevado a cada corrida”, explicou.

No último campeonato, Piastri terminou na quarta posição geral, acumulando vitórias no Grande Prêmio da Hungria e no Azerbaijão. Seu colega de equipe, Norris, ficou com o vice-campeonato, enquanto o tetracampeão Max Verstappen, da Red Bull, dominava a competição.

Embora reconheça que ainda há aspectos a serem aprimorados, Piastri acredita ter avançado consideravelmente. Ele dedicou parte do período de inverno europeu a treinos em simuladores. “Se conseguirmos implementar as melhorias planejadas nesta intertemporada, estarei bem equipado para disputar o título”, acrescentou.

Quanto à dinâmica interna da McLaren, Piastri garantiu que a rivalidade com Norris será intensa, mas pautada por respeito mútuo. Na reta final da última temporada, ele chegou a apoiar seu colega na busca pelo título.

No período de pausa entre as temporadas, Piastri retornou à Austrália para desfrutar do verão local e reencontrar amigos. “Essa foi a viagem mais longa que fiz para casa desde que deixei o país há cerca de uma década. Estou renovado e preparado para recomeçar”, declarou.

A temporada de Fórmula 1 de 2025 terá seu início no dia 16 de março em Melbourne, após o adiamento do Grande Prêmio do Bahrein por conta do Ramadã. “Estou muito animado por iniciar a temporada em casa. No meu ano de estreia isso poderia ter sido um desafio maior, mas agora me sinto pronto”, concluiu Piastri.

Vale lembrar que nenhum piloto australiano conquistou até hoje o GP da Austrália na história da Fórmula 1. Na edição anterior, Piastri finalizou a prova na quarta posição, logo atrás de Norris, que ficou em terceiro lugar.