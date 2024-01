Oscar esnoba Leonardo DiCaprio, Greta Gerwig e Margot Robbie

Nem todos devem ter ficado contentes com as indicações ao Oscar divulgadas nesta terça (23). A Academia de Hollywood esnobou alguns nomes que pareciam óbvios, como a cineasta de “Barbie“, Greta Gerwig, que ficou de fora da categoria de melhor direção apesar de seu filme ter sido um dos grandes sucessos de bilheteria do ano passado.

Com a ausência de Gerwig, a única mulher a figurar na lista pelo prêmio de melhor direção é Justine Triet, por “Anatomia de uma Queda”.

O filme da boneca loira também surpreendeu pela falta de indicação para Margot Robbie, em atriz. Por outro lado, America Ferrera apareceu de surpresa na seleção de atriz coadjuvante.

Outro esnobado foi Leonardo DiCaprio, um dos protagonistas de “Assassinos da Lua das Flores”, filme que foi indicado tanto na categoria de direção, com o cineasta Martin Scorcese, quanto na de melhor atriz – Lily Gladstone concorre por seu papel. Ela é a primeira indígena americana indicada nesta categoria na história do Oscar.

“Saltburn”, filme de Emerald Fennell que causou frisson nos cinemas estrangeiros e tem gerado burburinho no Brasil por suas cenas de alto teor sexual, não recebeu nenhuma indicação.

A premiação do Oscar acontece dia 10 de março, em Los Angeles.

Veja aqui a lista completa de indicados.