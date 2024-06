Oscar da aviação premia Latam como melhor aérea da América do Sul

Nesta segunda-feira (24), a consultoria inglesa Skytrax divulgou os vencedores do World Airline Awards, premiação tida como “Oscar da Aviação”. Em um ranking dominado pelas companhias asiáticas e do Oriente Médio, a Qatar Airways subiu uma posição e foi eleita a melhor do mundo, seguida pela Singapore Airlines e pela Emirates – a primeira e a última voam para o Brasil, a partir de Doha e Dubai, respectivamente.

Dentre as companhias brasileiras, a Latam (recentemente eleita pelos paulistanos a melhor companhia aérea em pesquisa Datafolha) é a mais bem posicionada: em 43º lugar no ranking geral, a empresa é a melhor da América do Sul pela quinta vez consecutiva. Os funcionários da companhia também foram reconhecidos como melhor staff de companhia aérea da América do Sul -prêmio também conquistado pela empresa em 2023 e 2022. A Azul ocupa a 53ª colocação, enquanto a Gol não aparece no ranking.

Em comunicado à imprensa logo após a divulgação do prêmio, a Latam atribuiu as conquistas a “uma série de melhorias ao passageiro implementadas nos últimos anos”, que incluem novos assentos mais ergonômicos, um sistema de entretenimento turbinado com conteúdos dos streamings Disney, Max e Paramount+. O serviço de bordo, que em alguns voos serve pratos assinados por chefs brasileiras, e a digitalização do suporte ao passageiro também são apontados como trunfos recentes da companhia.

“Esses prêmios são recebidos com grande responsabilidade por todo o grupo, nos deixam orgulhosos do nosso time e nos motivam a continuar comprometidos com a experiência dos nossos clientes”, afirma Paulo Miranda, vice-presidente de clientes do grupo LATAM.

Veja a seguir o ranking das melhores companhias aéreas do mundo, segundo a consultoria SkyTrax

1. Qatar Airways

2. Singapore Airlines

3. Emirates

4. ANA All Nippon Airways

5. Cathay Pacific Airways

6. Japan Airlines

7. Turkish Airlines

8. EVA Air

9. Air France

10. Swiss International Air Lines