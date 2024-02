Oscar anuncia nova categoria de direção de elenco para edição de 2026

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nesta quinta-feira (8) a introdução de uma nova categoria na premiação do Oscar. A partir da edição do ano que vem, a cerimônia passa a contar com um prêmio de melhor direção de elenco.

Esta é a primeira categoria que o Oscar ganha desde 2001, quando a Academia inaugurou um prêmio dedicado a animações em formato de longa-metragem.

O prêmio vai consagrar diretores de elenco, responsáveis pela escolha dos artistas que farão os papéis da história. A Academia criou um núcleo de votantes da premiação dedicado ao segmento em 2013, e atualmente o grupo conta com mais de 160 profissionais da indústria.

No anúncio, o CEO da Academia, Bill Kramer, e a presidente Janet Yang disseram que os diretores de elenco são uma parte fundamental do cinema. “Temos orgulho de adicionar os diretores de elenco aos nomes que reconhecemos e celebramos”, escreveram.

O Oscar nos últimos anos virou alvo de debate sobre expansões ou reduções do número de categorias. Entre as possíveis adições, uma categoria para diretores de dublês é pedida por profissionais da área já há alguns anos, enquanto a Academia inaugurou em março do ano passado um núcleo dedicado a membros da fase de pré e pós-produção.

A premiação também uniu recentemente as categorias de melhor edição de som e mixagem de som em um novo prêmio, batizado apenas de melhor som, inaugurando a mudança em 2021.