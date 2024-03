Osasuna admite hostilidade de torcedores contra Vini Jr, mas nega racismo

Durante a vitória do Real Madrid sobre o Osasuna fora de casa por 4 a 2, Vinícius Jr. foi hostilizado pelos torcedores locais. Enquanto os madridistas denunciaram o árbitro por omitir os insultos na súmula do jogo, os anfitriões negaram que as ofensas tenham sido racistas.

O QUE ACONTECEU

O Real Madrid incluiu o episódio em outra denúncia. Esta foi apresentada um dia antes do jogo contra o Osasuna à Procuradoria-Geral do Estado por conta de insultos de ódio e racistas contra Vini Jr em outras partidas – contra Barcelona e Atlético de Madri.

O clube madrilenho ainda apresentou uma denúncia à federação. O Real Madrid entende que o caso deve ser tratado pela Comissão Estadual contra a Violência, Racismo, Xenofobia e Intolerância no Esporte.

Em resposta, o Osasuna negou que os cânticos tenham sido racistas. Em nota oficial, o clube ainda disse que pedirá a retratação de meios de comunicação que acusaram os torcedores de insultos deste tipo, ressaltando que os torcedores do clube são historicamente conhecidos por uma postura antirracista.

Por outro lado, o Osasuna admitiu que Vini Jr foi alvo de cantos hostis. O clube repudiou os atos de uma “minoria de torcedores” e ressaltou que os jogadores da equipe também sofrem com hostilidades em outros estádios.

NOTA DO OSASUNA NA ÍNTEGRA:

Tendo em conta as informações publicadas nos meios de comunicação social na sequência do comunicado do Real Madrid Futebol Clube e que relacionam El Sadar [estádio do Osasuna] com comportamentos racistas, o Club Atlético Osasuna gostaria de esclarecer que não foi proferido nenhum canto racista no jogo do último sábado. Da mesma forma, exigirá a imediata retificação dos meios de comunicação que tenham oferecido informações que não correspondam à realidade dos fatos e apresentará queixa contra aqueles que persistirem na falácia. O clube não tolerará que seja manchada a reputação da torcida do Osasuna, que ao longo de sua história foi conhecida justamente por sua postura antirracista.

O Osasuna e os seus torcedores estarão sempre ao lado de qualquer jogador de futebol que sofra insultos racistas, que não têm lugar no desporto nem na sociedade. Por isso, o clube quer manifestar a sua solidariedade com jogadores como Vinicius Junior ou Peter Federico González, que há algumas semanas foram alvo de ataques racistas execráveis, vergonhosos e repreensíveis.

O empenho do Osasuna na luta contra o racismo levou-o, mais uma vez, a aderir à campanha “LaLigaVS”, que precisamente na última rodada se concentrou neste problema por ocasião do Dia Mundial pela Eliminação da Discriminação Racial. Os jogadores do Osasuna entraram em campo, assim como outros 17 clubes da LaLiga EA Sports, vestindo camisetas comemorativas da campanha. Não o fez o Real Madrid, que optou por personalizar a sua própria vestimenta com um lema contra o racismo. Da mesma forma, o Osasuna lamenta que não tenha sido possível tirar uma fotografia conjunta de ambas as equipas encenando a união de todos contra o racismo, como foi oferecido pela equipa rojillo e ocorreu em todos os outros campos da LaLiga.

Além disso, o Osasuna quer mostrar o seu repúdio aos insultos que em nenhum caso tiveram referências racistas e que uma minoria proferiu no último sábado em El Sadar. O clube rejeita este tipo de cantos que, infelizmente, os seus jogadores também têm de sofrer quando visitam outros estádios da LaLiga.

Em qualquer caso, o Osasuna assume a missão de continuar o seu trabalho de sensibilização para erradicar, por mais minoritário que seja, qualquer comportamento que não esteja de acordo com os valores do desporto. São valores do desporto que os jogadores também devem promover com atitudes de respeito para com os seus adversários e árbitros, sendo obrigação de cada clube formar neles os seus profissionais.

O Club Atlético Osasuna gostaria de terminar esta declaração agradecendo aos seus torcedores, que, na sua maioria, se comportaram de forma excelente apesar do doloroso resultado. O Sadar voltou a ser um estádio acolhedor, onde um bom número de torcedores rivais pôde vestir as cores de seu time sem problemas, o que infelizmente ainda não acontece em outros estádios quando quem viaja é torcedor do Osasuna. Os adeptos do Osasuna voltaram a apresentar um comportamento exemplar, tal como fizeram na última final da Taça do Rei disputada entre ambas as equipas e na qual, apesar do deslocamento de 23.000 rojillos [torcedores do Osasuna], não houve um único incidente.