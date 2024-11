Osasco Voleibol Clube vence a 2ª partida na Superliga Feminina 2024/25 e joga nesta sexta (1)

O Osasco Voleibol Clube, patrocinado pela Lorenzetti, mantém sua invencibilidade na Superliga 2024/25. Na segunda rodada, o time comandado pelo técnico Luizomar superou o Barueri por 3 sets a 1 em casa. O próximo confronto será nesta sexta-feira (25) contra o Pinheiros, fora de casa. A partida terá a transmissão ao vivo do canal SportTV2.

Uma das mais tradicionais equipes do cenário nacional, o Osasco Voleibol Clube busca seu 6º título da Superliga. A equipe da Grande São Paulo tem um elenco recheado de estrelas. Uma das principais contratações do ano, foi a repatriação da campeã olímpica Natália Zilio, que já teve passagem pelo clube. O time conta ainda com as apostas Polina Rahimova e Tifanny como grandes destaques.

A competição deste ano está sendo disputada por 12 equipes, que se enfrentarão durante 22 rodadas, por meio de sistema de pontos corridos. As oito melhores equipes avançam aos playoffs.

SUPERLIGA 2024/25 – PRIMEIRO TURNO

01/nov – 18h30 – Pinheiros x OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE – São Paulo/SP

05/nov – 21h30 – OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE x Sesc/RJ – Osasco/SP

09/nov – 20h – OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE x Fluminense – Osasco/SP

15/nov – 18h30 – Sesi/Bauru x OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE – Bauru/SP

26/nov – 20h – OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE x Brusque – Osasco/SP

03/dez – 21h30 – Praia Clube x OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE – Uberlândia/MG

06/dez – 21h30 – OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE x Minas TC – Osasco/SP

16/dez – 18h30 – Mackenzie x OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE – Belo Horizonte/MG

21/dez – 21h30 – OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE x Brasília – Osasco/SP