Osasco Voleibol Clube estreia na Superliga Feminina 2024/25

O Osasco Voleibol Clube, equipe patrocinada pela Lorenzetti, após garantir o título do Campeonato Paulista Feminino, estreia na Superliga Feminina de Vôlei 2024/25, principal competição nacional da modalidade. A disputa ocorre na segunda-feira (21), às 21h30, fora de casa, contra o Unilife/Maringá-PR. A partida terá a transmissão ao vivo do canal SportTV.

Uma das mais tradicionais equipes do cenário nacional, o Osasco Voleibol Clube busca seu 6º título da Superliga. A equipe da Grande São Paulo tem um elenco recheado de estrelas. Uma das principais contratações do ano, foi a repatriação da campeã olímpica Natália Zilio, que já teve passagem pelo clube. O time conta ainda com as apostas Polina Rahimova e Tifanny como grandes destaques.

A competição deste ano será disputada por 12 equipes, que se enfrentarão durante 22 rodadas, por meio de sistema de pontos corridos. As oito melhores equipes avançam aos playoffs.

Agenda de alguns dos próximos jogos do Osasco Voleibol Clube: