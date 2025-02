Osasco São Cristóvão saúde brilha na Superliga com vitória sobre Abel Moda Vôlei

Na última sexta-feira (14), o Osasco São Cristóvão Saúde, após conquistar o tetracampeonato da Copa Brasil, voltou a Santa Catarina e teve uma performance convincente contra o Abel Moda Vôlei, triunfando por 3 sets a 0. As parciais do jogo, válido pela 6ª rodada da Superliga feminina de vôlei, foram de 25/21, 25/19 e 25/21.

A equipe osasquense apresentou um desempenho equilibrado em quadra, com destaque para a levantadora Kenya, que foi premiada com o troféu Viva Vôlei por sua atuação excepcional. Este foi o primeiro jogo do Osasco após a lesão da jogadora titular Giovana, evidenciando a profundidade e versatilidade do elenco.

Com esta vitória, o Osasco São Cristóvão Saúde soma agora 38 pontos na tabela, ascendendo à terceira colocação, apenas um ponto atrás do vice-líder Gerdau Minas e a três pontos do líder Dentil Praia Clube. Em contrapartida, o Abel Moda Vôlei permanece na última posição com apenas um ponto conquistado até o momento, enfrentando um desafio significativo nas quatro partidas restantes da fase classificatória.

O próximo compromisso do Osasco será contra o Sesc Flamengo no Rio de Janeiro, na sexta-feira (21), às 21h. Já o Abel Moda Vôlei receberá o Unilife Maringá no mesmo dia, às 19h30, em Brusque (SC). Além do clássico contra o Flamengo, as jogadoras de Osasco terão pela frente uma sequência desafiadora de três jogos contra equipes fortes como Dentil Praia Clube e Gerdau Minas.

No confronto recente, o time de Osasco utilizou uma estratégia eficiente baseada em saques precisos que facilitaram a transição para a defesa e bloqueios. Kenya se destacou na distribuição das jogadas, envolvendo tanto as atacantes Natália e Tifanny quanto as centrais Larissa e Callie. Juntas, as centrais contribuíram com impressionantes 20 pontos no total.

Durante o terceiro set, apesar do equilíbrio que se estabeleceu no início da parcial, onde ambas as equipes disputaram ponto a ponto, Kenya se mostrou decisiva nos momentos finais. A ponteira Natália selou a vitória para sua equipe ao marcar 12 pontos, enquanto Tifanny liderou com 13. O desempenho coeso e estratégico do Osasco São Cristóvão Saúde reafirma suas credenciais como uma das principais forças da Superliga.