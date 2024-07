Osasco recebe os espetáculos ‘Esgares’ e ‘Filhas’ da Sopro Cia. de Dança

No dia 23 de agosto, quarta, às 20h30 o Sesc Osasco realiza, no Teatro Municipal de Osasco Glória Giglio, os espetáculos “Esgares” e “Filhas” concebidos pela Sopro Cia. de Dança. Os ingressos serão vendidos online a partir do dia 13 de agosto e, a partir do dia 14 agosto, presencialmente nas bilheterias da rede Sesc e custam R$50 (inteira), R$25(meia) e R$15(credencial plena).

“Esgares” trata de movimentos de corpo e gesto cômico da nossa vida cotidiana, aspectos ou jeito que o rosto assume em determinadas situações, sendo intencional ou involuntariamente, o trabalho se desenvolve em sequências de movimentos em formas de trejeitos fisionômicos, mesclando nos limites da dança, teatro e poesia, formando um híbrido na arte, que é a miscigenação da cultura brasileira. A trilha sonora com canções de Edith Piaf imprime um tom emocional intenso à obra, que transita pelo universo lúdico e brincante das conversas mudas, porém expressivas dos bailarinos. Provocativa e original, tradicional rigor técnico, sem, no entanto, deixá-la vazia de conteúdo, de razão de ser, de um dizer próprio que só se diz pela linguagem da dança. Além de visitar dança, teatro e poesia, seu universo artístico predileto, Amorim introduz neste trabalho a linguagem do Clown, aproximando ainda mais o público do espetáculo. Afinal, o Clown não é aquele que nos revela o que há de mais secreto, de mais ingênuo, de mais atrapalhado, de mais lírico e humano em todos nós, e por essa razão nos comove e nos faz rir?

Sobre a ótica dos símbolos mitológicos em várias culturas, como grega, judaico-cristã, africana o espetáculo “Filhas” vale-se do elenco feminino da Sopro Cia de Dança, para expressar a essência da mulher, seja ela qual for. Fortes, intrigantes, resistentes, contos de amor, beleza, ciúme, dominação, revolta. A concepção é da Bailarina Tatiana Portella, assinado pelo coreógrafo Roberto Amorim. As bailarinas dançam ao som de Bach numa obra repleta de movimentos fortes e impactantes que se misturam a leveza e harmonia das presenças femininas e todas as suas cicatrizes.

Ficha Técnica:

Direção: Roberto Amorim e Tatiana Portella. Coreógrafo: Roberto Amorim. Assistente de coreografia e professora de ballet: Tatiana Portella. Operadores e técnicos de som e luz: Adeilton Conceição e Eduardo Ferreira. Desenho de luz: Roberto Amorim. Assistente de palco e apoio: Roberto Portella e Rafael Fernandes. Secretária: Leticia Rauliks / Alcina Portella. Gestão e coordenadora de projetos: Isa Marques e Bruno Clima. Bailarinos: Carolina Allegrini, Stella Facchetti, Lívia Ribeiro, Micaela Obelar Lopez, Isabela Rabadan, Tatiana Portella, Roberto Amorim, Vitor Marvulle. Bailarino Estagiário: Bruno Clima. Participação especiais das intérpretes e bailarinas: Juçara Amaral, Esmeralda Gazal e Marta Lopes, em “Filhas”.

Sobre a Sopro Cia. de Dança

Com o intuito de tornar a cultura acessível à maioria das pessoas, a Sopro Cia. de Dança apresenta espetáculos que seguem um estilo contemporâneo, mesclando teatro e poesia, formando um híbrido – algo característico à miscigenada cultura brasileira. O grupo costuma apresentar mensagens relacionadas a temas cotidianos e universais.

A Sopro foi fundada em 28 de novembro de 1999 por Roberto Amorim e Tatiana Portella.

Tatiana Portella Iniciou seus estudos na escola Studio Arte e Movimento, aos 7 anos, quando fez parte do grupo infantil, ganhando vários prêmios em festivais nacionais. Em 1988, integrou a escola Joyce Ballet. Em 1994 entrou na Cia. Pássaro de Fogo, participando de vários festivais nacionais. Em 1999, juntou-se por seis anos ao Ballet Stagium.

Roberto Amorim iniciou seus estudos de balé clássico na Escola Municipal de Bailados, em São Paulo. Seu diploma teve o reconhecimento do MEC pela academia Pássaro de Fogo. O início de sua carreira foi direcionado ao jazz, tendo ministrado aulas em várias escolas de São Paulo e região. Foi bailarino e coreógrafo da Cia. Pássaro de Fogo durante quatro anos. A seguir, sua carreira se encaminhou para o balé contemporâneo. Foi bailarino do Ballet Stagium durante sete anos (1998 a 2004).

No repertório da Sopro constam, atualmente, dez obras. Os nove bailarinos estrelaram dezenas de apresentações realizadas no Brasil e na Argentina.

A companhia tem como sede a academia homônima em Santana que oferece cursos de balé clássico, jazz e dança de salão. O espaço também abriga o Grupo Jovem Sopro, criado em 2008, com o intuito de preparar bailarinos iniciantes ao mercado profissional da dança.

SERVIÇO: “Esgares” e “Filhas” com Sopro Cia de Dança

A Sopro Cia de Dança irá apresentar dois espetáculos de dança “Esgares”, coreografado por Roberto Amorim, no espetáculo os bailarinos desenvolvem um balé onde sons e movimentos interagem na arte contemporânea, mesclando dança, teatro e poesia e “Filhas”, com a concepção de Tatiana Portella, assinado pelo coreógrafo Roberto Amorim, vale-se do elenco feminino, com diferentes idades, para ressaltar a essência feminina, seja ela qual for.

Duração: 90 minutos. Esgares: 40 minutos. Filhas 35 minutos. Intervalo de 15 minutos entre os espetáculos

Data: Dia 23/8, quarta, das 20h30 às 22 horas

Local: Teatro Municipal de Osasco Glória Giglio

Classificação indicativa: 14 anos

Ingressos/Inscrição: R$ 50 (inteira), R$25(meia) e R$ 15(credencial plena). A partir de 13/8, online, e dia 14/8, nas bilheterias das unidades.