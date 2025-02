Osasco e São Bernardo do Campo recebem o musical “Lance de Escola” 

Após uma estreia de sucesso no Rio de Janeiro com duas sessões esgotadas no Teatro Multiplan (VillageMall), a nova turnê do projeto “Lance de Escola – O Musical” chega neste fim de semana a Osasco e São Bernardo do Campo, em São Paulo. Com o roteiro “Das aulas ao verão: uma nova diversão”, o elenco formado pela dupla Kysha e Mine, Stefan Baby, Fidelisx e Argentino, ganha novos personagens nesta temporada. Evy, Jin Min e Russin chegam para completar a diversão e viver aventuras inéditas com o grupo de amigos em um acampamento de verão. A direção musical é de Umberto Tavares e Jefferson Junior, renomados nomes da indústria fonográfica. As sessões acontecem no sábado (08), às 15h e às 17h, no Teatro Aspro (Osasco), e no domingo (09) no Teatro Lauro Gomes (São Bernardo do Campo), também às 15h e às 17h. Os ingressos estão à venda.

Com mais de 130 milhões de plays totais, em apenas seis meses, “Lance de Escola” é também sucesso no YouTube. O formato pioneiro na plataforma conta com videoclipes e lançamentos de músicas inéditas com performances dançantes do elenco. A segunda temporada do projeto estreou em janeiro, ficou em primeiro lugar entre os vídeos em alta do YouTube e está liberando aos poucos seus 13 clipes. Saiba mais no canal de YouTube da dupla: https://www.youtube.com/channel/UCUSDfgebJ6aP7DhDMJbpd5A.

SERVIÇO

“Lance de Escola – O Musical”

Data: 08/02 (sábado)

Local: Teatro Aspro – Rua Joaquim Dias de Oliveira, 22 – Remédios, Osasco

Horários: às 15h e às 17h

Ingressos: https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-kysha-e-mine-em-osasco-lance-de-escola-teatro-aspro-musical-infantil-59973327158349.html

Data: 09/02 (domingo)

Local: Teatro Lauro Gomes – Rua Helena Jacquey, 171 – Rudge Ramos, São Bernardo do Campo

Horários: às 15h e às 17h

Ingressos: https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-kysha-e-mine-em-sao-bernardo-lance-de-escola-teatro-lauro-gomes-musical-infantil-439054504015616.html

Classificação etária: LIVRE