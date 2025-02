Os teatros Cacilda Becker e Flávio Império estreiam três novas peças neste fim de semana

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, indica novas programações especiais para este fim de semana nos Teatros Cacilda Becker e Flávio Império, com uma vasta programação que inclui peças de teatro adulto e infantil, além de sessões extras para o público.

Os espetáculos, que são produções inéditas, prometem envolver o público com histórias emocionantes e reflexivas. No Teatro Cacilda Becker, “Curtume – Dias Secos Inundados de Acácia” apresenta uma trama intensa, na qual uma idosa revisita sua própria trajetória enquanto ensina a neta a confeccionar uma sandália de couro, misturando memórias, resistência e liberdade. Dirigida por Ester Laccava, a peça-que tem classificação +14 e entrada franca- estará em cartaz a partir do dia 13 de fevereiro e terá sessões às sextas, sábados e domingos. Também no Cacilda Becker, há uma atração voltada para o universo infantil: “Denis e a Saga do Abraço”, dirigida por Fernando Neves, traz uma abordagem lúdica sobre a busca por significado e pertencimento na infância, destacando a imaginação e os desafios de um menino que deseja algo extraordinário em sua vida. A peça tem estreia marcada para 15 de fevereiro, com sessões aos sábados e domingos, e sessões extras às terças e quintas. A entrada é franca e a classificação livre.

Já no Flávio Império, “O Arquidiabo e o Camponês”, inspirado na fábula de Maquiavel, provoca reflexões sobre relações humanas e moralidade por meio de um enredo satírico. A atração será exibida no dia 15 de fevereiro (sábado), às 20h e tem classificação livre para todos os públicos. Para os pequenos, “Clarinha eSuas Histórias” transporta o público para o imaginário de Manoel de Barros, utilizando brincadeiras e faz-de-conta para narrar aventuras cheias de poesia e encantamento. A atração ocorre no dia 16 de fevereiro (domingo) às 16h e possui entrada franca.

Toda a programação cultural nos equipamentos administrados pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa está disponível nas redes sociais e no site oficial da pasta.

Confira a programação teatral abaixo:



Serviço:

Atração: Curtume – Dias Secos Inundados de Acácia

Quando: 13/02 (quinta-feira) – Ensaio Aberto | 20 hs

14/02 a 08/03 (sexta e sábado) | 21h

Domingo 19h

Onde: Teatro Cacilda Becker (R. Tito, 295 – Lapa, São Paulo – SP, 05051-000)

Ingresso: entrada livre

Classificação: + 14 anos

Sinopse: Uma idosa recebe um policial em casa que investiga a morte do dono de um curtume. A busca pelo esclarecimento das razões da morte do homem, encontrado sem pele, leva à narração da história de vida de uma mulher que aprende a caminhar sobre cacos de vidro. Curtume é sobre uma velha que conta sua história enquanto ensina sua neta a costurar uma sandália de couro para que as duas possam caminhar livres pela cidade.

Direção: Ester Laccava

Autor: Denizart Fazio

Serviço:

Denis e a Saga do Abraço (Teatro infantil)

Quando: 15/02 a 09/03 – Sábado e domingo 16h

Sessões extras: 18 e 20/02 – Terça a quinta às 10h30 e às 14h30

Duração: 45 minutos

Onde: Teatro Cacilda Becker (R. Tito, 295 – Lapa, São Paulo – SP, 05051-000)

Classificação: Livre

Sinopse: Denis era um menino comum: ia à escola, jogava futebol, tinha amigos… Mas ele se sentia diferente. Achava que sua vida era chata. Algo extraordinário simplesmente tinha que acontecer! Com recortes e fragmentos de um inesperado acontecimento, esta trama vai mostrar que nem tudo é o que parece ser.

Elenco: Leandro Ivo, Rodrigo Palmieri e Vivi Gonçalves

Dramaturgia: República Ativa de Teatro

Direção: Fernando Neves

Serviço:

Atração: O Arquidiabo e o Camponês (Teatro adulto)

Quando: 15/02 (Sábado) | 20h

Duração: 70 minutos

Onde: Teatro Flávio Império (R. Prof. Alves Pedroso, 600 – Cangaiba, São Paulo – SP)

Classificação: Livre

Sinopse: Baseado na fábula Belfagor, o Arquidiabo de Maquiavel, os juízes supremos dos infernos fizeram uma pesquisa em todos os caldeirões das ínferas moradas e chegaram a um resultado intrigante: todos os homens que vinham engrossar as fileiras dos condenados às chamas eternas apresentavam como causa única de estarem ali o fato de serem casados na vida terrena.

Serviço:

Atração: Clarinha e Suas Histórias

Quando: 16/02 (Domingo) | 16h

Duração: 50 minutos

Onde: Teatro-Parque Flávio Império (R. Prof. Alves Pedroso, 600 – Cangaiba, São Paulo – SP)

Classificação: Livre

Sinopse: Duas crianças: uma representando o mundo imaginário de Manoel de Barros e a outra o nosso mundo, em uma conversa “infantil” com brincadeiras e faz-de-contas.