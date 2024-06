‘Os Simpsons’ acerta mais uma previsão, e peixe com três olhos é fisgado

As profecias de “Os Simpsons” continuam. Depois de prever a chegada de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, passando pela descoberta de água em Marte até a invasão da Ucrânia pela Rússia , a série de animação norte-americana acertou mais uma: um peixe com três olhos.

Segundo o Daily Mirror, um pescador fisgou um peixe com três olhos na Groenlândia e comprovou a estranha pesca com uma foto publicada na rede social Reddit. Na publicação, a legenda apresenta um “bacalhau de três olhos capturado na costa da Groenlândia”.

Em uma cena do episódio chamado “Dois Carros em Cada Garagem e Três Olhos em Cada Peixe”, da segunda temporada (já são 35), Marge Simpson prepara um jantar para o chefe do marido, o Sr. Burns. O bilionário se assusta com o peixe de três olhos no seu prato – um produto da poluição causada pela usina nuclear do magnata.

Criada por Matt Groening para a Fox Broadcasting Company, “Os Simpsons” é uma série ambientada na cidade fictícia de Springfield e retrata a vida da família Simpson, composta por Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie. Conhecida por seu humor irreverente e suas previsões para futuro, a atração já acertou algumas delas. Uma delas foi a compra da Fox pela Disney. Em 1998, a 21st Century Fox é apresentada como uma divisão da Walt Disney Company. Em 2019, a negociação se tornou realidade.

A pandemia da Covid-19 também foi prevista pela animação. Em 1993, os moradores de Springfield entram em pânico devido a um novo vírus asiático perigoso chamado Osaka Flu e 27 anos depois o mundo descobriu o vírus SARS-CoV-2.

Bart viajava para o futuro e descobre que sua irmã, Lisa, estava na presidência dos Estados Unidos após Trump.

A vitória da seleção alemã sobre o Brasil na Copa do Mundo de 2014 também foi prevista. No episódio de 1992, Homer Simpson é convocado para ser o árbitro da final do campeonato, apitando o jogo entre as duas equipes. Durante a partida, então, o jogador El Divo simula um pênalti na tentativa de emplacar um gol contra os alemães. O problema é que, antes da partida começar, alguém tenta subornar o juiz para que ele dê a vitória para o Brasil e, por isso, Homer não marca a falta.