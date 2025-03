Os planos para a chegada da Omoda Jaecoo ao mercado brasileiro – Encontro marcado

A associação da Omoda e a Jaecoo já marcou a data de seu lançamento oficial no Brasil: 15 de abril. A partir desse dia, os dois primeiros modelos, o 100% elétrico Omoda E5 e o híbrido Jaecoo J7, estarão ao alcance dos brasileiros, em mais um episódio do desembarque de fabricantes da China no Brasil, que tem atualmente o domínio avassalador da chinesa BYD nos rankings de vendas de veículos elétricos e híbridos. Mais jovem marca do gigante asiático, a Omoda Jaecoo pertence ao Grupo Chery, embora nada tenha a ver com a Caoa, que firmou parceria com a Chery em 2017 para atuar no mercado brasileiro. A estratégia da Omoda Jaecco no Brasil contempla inicialmente 50 concessionárias sob a bandeira da marca chinesa, em 40 cidades e em 17 Estados, além da procura do local mais adequado para erguer sua fábrica para produção local.

Ambos SUVs, o Omoda E5 tem traços e linhas agressivas e um desenho futurista, com base no conceito “Art in Motion” (“arte em movimento”), desenvolvido por uma equipe internacional de projetistas. Dentro, o elétrico tem duas telas digitais de 10,25 polegadas no painel, integrando todas as funções de controle de direção do veículo e informações em tempo real do clima e entretenimento. Em termos de estilo externo, o Jaecoo J7 tem linhas retas e grade frontal imponente com barras verticais que conferem ao veículo uma “cara invocada”. O interior é equipado com tela multimídia vertical de 14,8 polegadas, ar-condicionado de duas zonas e volante multifuncional. O sistema de infoentretenimento suporta reconhecimento facial e atualizações via “over-the-air” (OTA). O utilitário esportivo tem como maior trunfo o Super Hybrid System (SHS), sistema híbrido plug-in desenvolvido pela Jaecoo com a combinação entre eficiência elétrica e híbrida, alta performance, baixo consumo e, de acordo com a marca oriental, uma das melhores capacidades de recarga do momento.

Em um primeiro momento, a maior aposta da Omoda Jaecoo para o Brasil é o SUV médio híbrido J7, que tem tamanho similar ao do Tiggo 7, com 4,5 metros de comprimento e 2,67 metros de distância de entre-eixos, com porta-malas de 550 litros, podendo se chegar a 1.600 litros com o rebatimento do banco traseiro. Com tecnologia híbrida plug-in (pode ser recarregado em tomadas externas), o J7 tem motor a combustão interna com injeção direta com 142 cavalos de potência acoplado a um elétrico de 204 cavalos, os dois dianteiros. Combinado, rendem 346 cavalos e 53,5 kgfm de torque. A autonomia total é um dos diferenciais do carro. Com tanque de 60 litros completo e a bateria de fosfato de ferro-lítio de 18 kWh inteiramente carregada, o J7 tem alcance de até 1.200 quilômetros, com autonomia 100% elétrica de 90 quilômetros pelo ciclo europeu WLTP. “O rápido crescimento de veículos de nova energia deve continuar, e os híbridos plug-in são uma parte fundamental dessa expansão em todo o mundo. Uma clara evolução no campo dos híbridos plug-in, o Super Hybrid System do J7 permite uma experiência de direção aprimorada com grande economia de combustível. Os engenheiros da Jaecoo trabalharam incansavelmente para ajustar essa tecnologia híbrida, permitindo oferecer uma alternativa verdadeiramente viável a um veículo elétrico puro”, explica Peter Matkin, engenheiro-chefe da Jaecoo e de Engenharia do Chery Group.

Primeiro modelo produzido com a marca Omoda, o E5 foi lançado em 2022, com tamanho parecido com o do Jeep Compass, com 4,40 metros de comprimento, 1,83 metro de largura, 1,59 metro de altura e 2,63 metros de entre-eixos, com porta-malas de 378 litros. O SUV 100% elétrico já é vendido no Uruguai. Lá, tem motor dianteiro de 204 cavalos de potência e 34,7 kgfm de torque, com aceleração de zero a 100 km/h feita em 7,8 segundos. O sistema é alimentado por bateria de 61 kWh, com autonomia de 450 quilômetros segundo o ciclo WLTP.