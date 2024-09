Os mitos que circundam o Autismo: Desvendando o Espectro Autista com a realidade

A desinformação e os equívocos sobre o autismo ainda perpetuam estigmas e isolamento para aqueles que estão dentro do Espectro Autista.

A Dra. Gesika Amorim, Mestre em Educação Médica e especialista em Tratamento Integral do Autismo, Saúde Mental e Neurodesenvolvimento, esclarece os principais mitos e equívocos sobre o autismo:

Vamos lá!

Todas as Pessoas com Autismo São Não-Verbais:

O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que ocorre em um espectro, com variações significativas na comunicação e interação social. Algumas pessoas com TEA vivem de forma independente, enquanto outras necessitam de apoio intenso.

Pessoas com Autismo São Mais Adequadas Para Trabalhos Repetitivos:

Não existe um tipo específico de trabalho para pessoas com TEA. Embora algumas possam gostar de tarefas repetitivas, elas possuem talentos e habilidades diversas que lhes permitem realizar variados tipos de trabalho.

Pessoas com Autismo Não Conseguem Se Relacionar:

A interação social pode ser desafiadora, mas muitas pessoas com autismo têm relacionamentos normais com família, amigos, cônjuges e filhos. Autistas podem ser muito carinhosos e apreciam beijos e abraços.

Vacinas causam Autismo:

Este é um mito perigoso e infundado, desmentido por inúmeros estudos científicos.

Autistas São Agressivos:

A agressividade pode ocorrer quando o autista não consegue se comunicar adequadamente.

Investir em Comunicação Alternativa Aumentativa (CAA), pode ajudar a prevenir esse comportamento.

Autistas Não Têm Empatia:

Embora possam ter dificuldades em expressar emoções ou entender as dos outros, isso não significa que não são capazes de empatia.

A Dra. Gesika Amorim ressalta a importância de desmistificar esses equívocos para promover uma compreensão mais precisa do autismo e combater a estigmatização e o isolamento.

É crucial promover a compreensão e aceitação das pessoas com TEA para melhorar suas vidas e inclusão na sociedade – alerta a Dra. Gesika Amorim.